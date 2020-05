Elon Musk ci invita a svegliarci da MATRIX, plauso di Ivanka Trump.

“Prendi la pillola rossa”: Elon Musk sollecita il risveglio da “Matrix“. Riceve il sostegno di Ivanka Trump e fa infuriare invece Wachowski. Il riferimento al film iconico ha causato una grande ripercussione tra gli utenti, che hanno risposto con meme e ironie sui bizzarri tweet dell’uomo d’affari.

L’uomo d’affari americano Elon Musk, noto per i suoi controversi messaggi su Twitter, ha invaso con furore nuovamente i social network dopo aver condiviso un’ambigua allusione al film “Matrix” che ha causato adulazione dall’ambiente di Donald Trump provocando un’esplosione di uno dei registi del film.

“Prendi la pillola rossa“, ha scritto Musk su Twitter domenica scorsa, in un ovvio riferimento alla celebre trilogia cinematografica diretta dalle sorelle Lana e Lilly Wachowski.

Nella prima puntata della saga, la scelta tra una pillola rossa rispetto a una blu significava il risveglio della coscienza del protagonista, rinunciando a una vita “normale” e immaginaria simulata in Matrix.

Da allora, l’espressione “prendere la pillola rossa” ha messo radici profonde nella cultura popolare, simboleggiando il fatto di abbandonare l’ignoranza per abbracciare la realtà, non importa quanto cupa e dolorosa possa essere. Tuttavia, nella società americana il riferimento recentemente è stato associato a un cambiamento verso una posizione più conservatrice.

Il messaggio di Elon Musk ha già ricevuto quasi mezzo milione di Mi piace e quasi 30.

000 commenti, molti dei quali provenienti da utenti inclini alla prudenza. Tra le risposte c’è anche un tweet di Ivanka Trump , che ha assicurato di aver “già preso” la pillola rossa.

La pubblicazione non è passata inosservata a Lilly Wachowski, che apparentemente non ha gradito la menzione del suo film da parte dell’uomo d’affari o della figlia del presidente degli Stati Uniti. La cineasta, che non nasconde le sue inclinazioni politiche di sinistra, ha risposto a entrambi senza mezzi termini: “Vaffanculo, entrambi”.

Altri utenti hanno espresso il loro disaccordo in modo meno aggressivo, sostenendo che l’assunzione della pillola rossa avvantaggia i più ricchi perché significa “meno tasse, meno regolamenti, salari più bassi e meno responsabilità per il modo in cui trattano i dipendenti”.

Non mancarono neppure quelli che ironizzavano le parole di Musk attraverso i meme e quelli che suggerivano che i suoi tweet spesso bizzarri sono il prodotto dell’uomo d’affari che consumava pillole o altre sostanze.