Elon Musk scherza sui ricorrenti Avvistamenti di Oggetti Volanti non identificati (UFO) nel mondo

Il CEO di SpaceX e Tesla, Elon Musk, ha affrontato domenica gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati. Le segnalazioni sono aumentate negli ultimi giorni da quando gli Stati Uniti hanno abbattuto una mongolfiera di proprietà cinese la scorsa settimana. Non ci sono prove che tutti questi eventi siano collegati, ma la notizia ha suscitato entusiasmo tra gli interessati all’ufologia.

“Tranquilli, sono solo dei miei amici di passaggio“, ha scritto sul social l’attuale titolare di Twitter, accompagnando il suo messaggio con le emoji di un alieno e di un UFO. Vale la pena ricordare che lo scorso novembre il magnate si è definito un “alieno che cerca di tornare sul suo pianeta natale“.

Avvistamento UFO: Oggetto non identificato sul Lago Huron

Il post di Musk arriva poco prima che l’esercito americano abbattesse un oggetto non identificato sul Lago Huron, situato al confine tra Stati Uniti e Canada. Il Pentagono ha stabilito che la rotta e l’altitudine del dispositivo ‘potrebbero essere un pericolo per l’aviazione civile’ a causa delle sue ‘potenziali capacità di sorveglianza’, ma ha chiarito che non vi era alcuna ‘minaccia militare cinetica’.

Chiusura spazio aereo su parte del lago Michigan

Lo stesso giorno, il North American Aerospace Defense Command (NORAD) degli Stati Uniti ha imposto la chiusura dello spazio aereo su parte del lago Michigan per ragioni di difesa nazionale. La restrizione per alcune ore ha cercato di garantire la ‘sicurezza del traffico aereo nell’area’. Poco prima, il NORAD aveva intrapreso un’azione simile nel Montana centrale in risposta a una presunta ‘anomalia radar’.

Avvistamento UFO: abbattuto oggento non identificato in Canada

Sabato, aerei da guerra statunitensi hanno abbattuto un oggetto non identificato e senza equipaggio sopra il territorio dello Yukon, nel nord-ovest del Canada. Un oggetto simile è stato neutralizzato il giorno prima nello spazio aereo dell’Alaska.

Alla domanda se si escluda la possibile origine extraterrestre degli oggetti abbattuti nei giorni scorsi, il capo del Northern Command Usa, generale Glen VanHerck, ha dichiarato che ‘farà sapere alla comunità dell’intelligence e alla comunità del controspionaggio’. ‘Non ho escluso nulla’, ha aggiunto.

Avvistamenti UFO nel mondo

Nel frattempo, segnalazioni di questo tipo non arrivano solo dal Nord America. Domenica, un oggetto volante non identificato è stato rilevato in Cina sulle acque vicino alla città costiera di Rizhao e le autorità marittime locali si sono preparate ad abbatterlo. Il giorno prima, l’Uruguay ha avviato un’indagine su una serie di denunce di avvistamenti di ‘luci lampeggianti nel cielo’ venerdì notte.