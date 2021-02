Ultime Notizie » Alieni » Elon Musk: “Sono un Alieno”

Il miliardario ha dato questa risposta ad un tweet di un uomo d’affari che aveva chiesto come riesce a gestire tutte le sue società. L’uomo d’affari indiano Kunal Shah, fondatore della startup di tecnologia finanziaria CRED, venerdì sera ha chiesto a Elon Musk su Twitter come gestisce così tante società diverse, come SpaceX e Tesla, “contemporaneamente in un’età relativamente giovane”.

Shah si è riferito all’uomo d’affari di 49 anni come “” e gli ha chiesto di rispondere se vedeva il suo messaggio.

“Sono un extraterrestre“, ha risposto ironicamente l’uomo più ricco del mondo con gioia dei commentatori. “Entropia confermata”, ha scherzato Shah in risposta. Il tweet di Musk ha ricevuto migliaia di mi piace e altrettanti commenti, alcuni dei quali con tutti i tipi di meme. Uno di loro ha suggerito, in modo divertente, che probabilmente “Elon è un alieno che sta solo cercando di tornare sul suo pianeta”. Un altro commentatore ha chiesto se “sta costruendo un veicolo spaziale per tornare sul suo pianeta natale”.