Dove vedere PSG-Bayern Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano al Parco dei Principi di Parigi oggi martedì 14 febbraio 2023 alle ore 21 italiane (stessa ora di Milan-Tottenham streaming in chiaro su Canale 5) nell’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Una finale anticipata quella di questa sera. I francesi hanno eliminato la Juventus nei gironi di qualificazione. Il Bayern Monaco, qualificatosi a punteggio pieno e con soli due gol subiti, ha avuto la meglio su Inter e Barcellona. In totale sono 11 i precedenti tra Psg e Bayern Monaco, tutti in Champions League. Bilancio quasi in equilibrio con sei successi per i francesi e cinque per il Bayern. Di seguito le informazioni per vedere PSG-Bayern streaming gratis e diretta video tv.

La statistica in evidenza: Il PSG ha superato cinque dei sei scontri a eliminazione diretta contro squadre tedesche.

PSG-Bayern Streaming Live: ultime notizie formazioni

Parigini e bavaresi sono ormai soliti incrociarsi nella fase ad eliminazione diretta di Champions League. Il precedente più importante è la finale del 2020, vinta dal Bayern con il gol di Coman.

⚽ Le probabili formazioni di PSG-Bayern

PSG (3-4-1-2): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Danilo; Hakimi, Verratti, Fabian Ruiz, Nuno Mendes; Vitinha; Leo Messi, Neymar. Allenatore Galtier. A disposizione in panchina: Rico, Letellier, Bernat, Pembelé, Kimpembe, Bitshiabu, Mukiele, Zaire-Emery, Soler, Mbappé, Gharbi, Ekitike.

BAYERN MONACO (3-4-2-1): Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt; Cancelo, Kimmich, Goretzka, Davies; Sané, Musiala; Chupo-Moting. Allenatore Nagelsmann. A disposizione in panchina: Ulreich, Schenk, Sarr, Stanisic, Blind, Gravenberch, Ibrahimovic, Müller, Coman, Gnabry, Tel.

Arbitro: Oliver (Inghilterra). Guardalinee: Burt-Bennett (Inghilterra). IV Uomo: Madley (Inghilterra). VAR: Kwiatkowski (Polonia). Assistente VAR: Attwell (Inghilterra).

Lionel Messi (PSG) è il giocatore che ha preso parte a più conclusioni dopo un movimento palla al piede (di almeno 5 metri) in questa edizione della Champions League (14 – sei conclusioni e otto occasioni create).

Diretta PSG-Bayern tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 e 241 satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite).

Commenti, interviste e highlights con la telecronaca di Federico Zancan.

PSG-Bayern streaming gratis riservato per i soli abbonati con Sky Go Now e Infinity+ su pc, smartphone e tablet. Basterà scarica l'app su smart tv compatibili, cellulari, utilizzando dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast, o ancora collegandosi ai relativi siti si Sky e Mediaset.

Tra tutte le squadre che hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta di questa Champions League, il PSG è l’unica a non aver registrato alcun clean sheet finora. L’ultimo è arrivato contro il Real Madrid (1-0) nell’andata degli ottavi di finale della scorsa edizione.

Alternative per vedere PSG-Bayern non ce ne sono.

I siti online di calcio streaming internet che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come TuttoSport, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport e Eurosport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.