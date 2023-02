Ultime Notizie » Avvistamenti UFO » Avvistamenti UFO Uruguay: misteriose luci nel cielo, Video oggetti non identificati

MONDO UFO – Uruguay ha avviato un’indagine su una serie di denunce per l’avvistamento UFO: “luci lampeggianti nel cielo” venerdì notte in una zona turistica nota come Termas de Amirón, nel dipartimento di Paysandú, nell’ovest del Paese.I membri della cosiddetta Commissione di ricezione e indagine per i reclami di oggetti volanti non identificati (CRIOVNI) sono stati schierati sul sito con lo scopo di “raccogliere informazioni e interrogare testimoni”, ha spiegato l’aeronautica uruguaiana (FAU) questo sabato.

VIDEO Avvistamenti UFO Uruguay: misteriose luci nel cielo

Almeno 20 persone affermano di aver visto diverse luci rossi volare a bassa quota tra venerdì sera e sabato mattina. Tra i testimoni c’era il direttore del turismo José Manuel Galván. Gli eventi hanno coinciso con il Festival Termale di Almirón, un evento con attività ricreative, sportive e musicali che ha riunito un vasto pubblico in quel centro turistico.

Alcuni dei suoi partecipanti hanno pubblicato

Casi simili si sono verificati in altre parti del mondo

Domenica, un oggetto volante non identificato è stato rilevato in Cina sulle acque vicino alla città costiera di Rizhao e le autorità marittime locali si sono preparate ad abbatterlo. Il giorno prima, un altro oggetto non identificato che volava nello spazio aereo canadese, sopra il territorio dello Yukon, è stato abbattuto. Nel frattempo, venerdì, l’esercito americano ha abbattuto un oggetto non identificato sopra lo spazio aereo dell’Alaska.