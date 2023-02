Dove vedere Sampdoria-Inter Streaming Gratis. L’Inter (43 punti in classifica) vuole la vittoria per mantenere il passo del Napoli (ormai a 59 punti). Per questa ragione arriva a Genova per affondare la Sampdoria, penultima in classifica con 10 punti. Sampdoria-Inter si affrontano al Luigi Ferraris di Marassi in Genova a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 13 febbraio 2023. Di seguito le informazioni per vedere la partita Sampdoria-Inter in video streaming gratis e diretta live tv.

Statistica in evidenza: Quando le due squadre si sono affrontate l’ultima volta in Serie A, l’Inter ha trionfato 3-0, in casa, a ottobre. Stefan de Vrij ha segnato il primo gol per l’Inter al minuto 20. Anche Nicolò Barella e Joaquín Correa hanno segnato in quella partita.

Sampdoria-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

Filip Đuričić potrebbe portare la Sampdoria a risalire in classifica, visto che ha contribuito a tre gol (1 gol, 2 assist) nell’arco delle sue ultime sei partite contro l’Inter in campionato. Il difensore a tutto campo della squadra ospite Francesco Acerbi cercherà di contrastarlo ed essere a sua volta pericoloso, dato che il difensore centrale dell’Inter vanta in tutte le competizioni contro la Sampdoria un record personale di gol (4) e di cartellini gialli ricevuti (4).

⚽ Le probabili formazioni di Sampdoria-Inter

In casa Sampdoria, problemi in attacco per Stankovic che potrebbe convocare subito Jesé. In difesa Gunter in forse, in mezzo al campo uno tra Cuisance e Rincon. Sabiri scalpita. Murru in dubbio. In casa Inter Lukaku e Brozovic scalpitano per partire dal 1′ e si candidano a giocare al posto di Dzeko e Mkhitaryan. De Vrij e Gosens in vantaggio nel ballottaggio con Acerbi e Dimarco.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. Allenatore Stankovic. A disposizione in panchina: Turk, Ravaglia, Murru, Rincon, Ilkhan, Yepes, Paoletti, Malagrida, Sabiri, Jese Rodriguez, Quagliarella. Indisponibili: Gunter, Conti, Pussetto, De Luca. Squalificati: Leris.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Martinez. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, De Vrji, D’Ambrosio, Dimarco, Dumfries, Bellanova, Gagliardini, Asslani, Mkhitaryan, Carboni, Dzeko. Indisponibili: Correa, Dalbertc. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Maresca della sezione di Napoli. Guardalinee: M Rossi e C Rossi. IV uomo: Feliciani. VAR: Doveri. Assistente VAR: Paganessi.

Lautaro Martinez sta vivendo la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo da quando è in Italia: non era mai arrivato a quota 12 reti nelle prime 21 partite giocate dall’Inter in campionato; l’argentino ha segnato tutti gli ultimi cinque gol dell’Inter in Serie A e l’ultimo giocatore nerazzurro che ne ha realizzati almeno sei di fila senza altri compagni a referto è stato Altobelli nel 1983 (sette di fila in quel caso).

Sampdoria-Inter in TV, che canale?



Sampdoria-Inter diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (Canale 201), Sky Sport Calcio (Canale 202), Sky Sport 4K (Canale 213) e Sky Sport (Canale 251), e con

Sampdoria-Inter Streaming Gratis senza Roja Live



il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per, gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. Nelle ultime sei gare, la Sampdoria ha vinto 1 volta, pareggiato 1 partitan e perso in 4 occasioni. L’Inter, dall’altra parte, ha vinto 4 volte, pareggiato in 1 occasione e perso 1 partita nel periodo. La telecronaca diè a cura di Gabriele Giustiniani, con commento tecnico di Massimo Gobbi. Sky Sky saranno Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani a raccontare le emozioni della partita.

Sampdoria-Inter streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

La Sampdoria è la squadra contro cui Francesco Acerbi ha partecipato a più gol in Serie A (sei, quattro gol e due assist, di cui uno nel match d’andata) ed è anche la vittima preferita in Serie A di Stefan De Vrij (quattro reti, tra cui la sua ultima nella competizione, segnata nella partita d’andata).

Alternative per vedere Sampdoria-Inter in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Sampdoria-Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.