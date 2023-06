Ultime Notizie » Azioni LVMH » Elon Musk è di nuovo l’uomo più ricco del mondo superando Bernard Arnault

Il magnate Elon Musk è diventato di nuovo la persona più ricca del mondo questo mercoledì dopo aver scalzato il francese Bernard Arnault, presidente del gruppo Moet Hennessy-Louis Vuitton (LVMH), nella lista di Bloomberg.

Il proprietario di Tesla, SpaceX e Twitter aveva perso il primo posto nel dicembre 2022 in un momento in cui il settore tecnologico era in difficoltà e il settore del lusso mostrava resistenza all’inflazione elevata.

Ultimamente, tuttavia, la fiducia nel settore del lusso ha cominciato a vacillare tra crescenti segnali di rallentamento dell’economia globale, in particolare nel mercato cruciale della Cina.

In questo contesto, le azioni LVMH sono scese del 10% da aprile e ad un certo punto hanno spazzato via 11 miliardi di dollari del patrimonio di Arnault.

Al contrario, quest’anno Musk ha guadagnato finora più di 55,3 miliardi di dollari, anche grazie alla casa automobilistica Tesla, la cui capitalizzazione è cresciuta del 66% nel 2023. In questo modo la sua fortuna secondo Bloomberg è di 192 miliardi di dollari, mentre l’uomo d’affari francese ha 187 miliardi.

Tuttavia, secondo la classifica dei miliardari di Forbes, Arnault continua ad essere la persona più ricca del mondo, con un patrimonio valutato 211 miliardi di dollari, seguito da Musk con 180 miliardi di dollari.