Il Tesoro degli Stati Uniti ha riferito che le sue casse erano scese a 38,8 miliardi di dollari in contanti alla chiusura delle attività di venerdì scorso. Si tratta di una cifra particolarmente bassa se si considera che all’inizio del mese aveva 316 miliardi di dollari e anche di più se paragonato al patrimonio netto delle persone più ricche del mondo.

Secondo Bloomberg’s Billionaires List, 31 magnati hanno attualmente più soldi del Tesoro degli Stati Uniti, 18 dei quali sono più ricchi del paese che chiamano casa.

Includono il CEO di Tesla Elon Musk ($ 185 miliardi), il fondatore di Amazon Jeff Bezos ($ 144 miliardi), il co-fondatore di Microsoft Bill Gates ($ 126 miliardi) e il co-fondatore di Oracle, Larry Ellison ($ 116 miliardi). Nel frattempo,, il francese Bernard Arnault , presidente del gruppo Moet Hennessy-Louis Vuitton, ha un patrimonio netto di

In questo contesto, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il presidente della Camera dei Rappresentanti, Kevin McCarthy, hanno raggiunto questa domenica un accordo di bilancio bipartisan per alzare il tetto del debito pubblico ed evitare un default sui pagamenti. Il disegno di legge va ora all’approvazione della Camera dei Rappresentanti e del Senato degli Stati Uniti.

Tuttavia, se il Parlamento non alzerà il tetto del debito entro il 5 giugno, il segretario al Tesoro Janet Yellen avverte che il governo non avrà fondi sufficienti per pagare in tempo tutti gli obblighi della nazione ed evitare così uno storico “default” nel Paese nordamericano .