Ultime Notizie » Bancomat » El Salvador installa 200 ATM Bitcoin per prelevare soldi in contanti dal Bancomat

In El Salvador è iniziata l’installazione di ATM Bitcoin, che consentiranno ai cittadini di convertire la criptovaluta in dollari statunitensi e prelevarli in contanti.

In totale, come spiegato dal presidente di El Salvador, Nayib Bukele, tramite il suo account Twitter, verranno inizialmente installati 200 ATM per accedere al portafoglio digitale Bitcoin Chivo, creato dal governo salvadoregno.

“Tutti i bitcoin che riceverai verranno automaticamente convertiti in dollari (se lo desideri) e potrai lasciarli nel portafoglio elettronico o prelevarli in contanti presso uno qualsiasi dei 200 ATM che saranno ovunque”, ha affermato il presidente.

Oltre agli ATM, saranno presenti anche 50 filiali per prelevare o depositare denaro legato a bitcoin.

“I Chivo Point (ATM e filiali) vengono costruiti ovunque. Lì potrai ricevere aiuto su come utilizzare l’applicazione, come funziona bitcoin, come prelevare o depositare denaro, come utilizzare gli ATM e come ricevere denaro da ovunque nel mondo”, ha spiegato il presidente.

Questa infrastruttura è in preparazione per entrare in funzione a partire dal 7 settembre, quando entrerà in vigore la cosiddetta “Legge Bitcóin“, che consente l’uso di questa criptovaluta come moneta a corso legale nel territorio, approvata dall’Assemblea legislativa salvadoregna lo scorso 8 giugno.

Da quello stesso giorno puoi anche scaricare il portafoglio elettronico Chivo, per iniziare a fare transazioni. Lo scorso giugno, Bukele ha promesso un incentivo di 30 dollari per ogni persona che lo scarica, promessa che ha recentemente ratificato.

Nessuna commissione

Uno dei vantaggi che, secondo il presidente, porterà l’utilizzo di bitcoin nel Paese centroamericano è quello di evitare il pagamento di commissioni per le transazioni.

“Con l’applicazione Chivo si potrà accettare pagamenti in bitcoin o in dollari, aprire una piccola attività e gestirla da lì, ricevere denaro da familiari o amici e inviare e ricevere rimesse senza pagare un solo centesimo di commissione a nessuno”.

Secondo Bukele, il popolo salvadoregno paga 400 milioni di dollari l’anno in commissioni per le rimesse. “Solo quel risparmio sarà un enorme vantaggio per la nostra gente (o almeno per chi lo vuole)”, ha detto.

Altri vantaggi che ha evidenziato dell’uso delle criptovalute sono l’evitare di “portare contante”, che considera “più sicuro e più pratico”. Così come consentirà anche ai commercianti informali di poter dare prova del proprio reddito e quindi “accedere a crediti a basso interesse“.