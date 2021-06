Ultime Notizie » Bitcoin » 30 Dollari Gratis in Bitcoin, El Salvador promuovere le criptovalute

Abbiamo già raccontato che il presidente di El Salvador vuole che Bitcoin sia ampiamente utilizzato nelle attività del paese. L’uso non sarà obbligatorio, ma mira a fare tutto il possibile per rallegrare le persone. Per cominciare, il paese prevede di fornire conti iniziali con $ 30 in criptovalute. Assegnerà 120 milioni di dollari per creare fino a 4 milioni di account Bitcoin iniziali, portafogli che saranno conosciuti come “Chivo”.

Il presidente Nayib Bukele ha dichiarato che la legge entrerà in vigore a settembre, una legge approvata il 9 giugno che rende Bitcoin a corso legale nel paese, la prima nazione a farlo. I 120 milioni proverranno dal fondo generale del governo, cifra preoccupante se si tiene conto dell’entità del debito pubblico del Paese. Le persone non l’hanno ancora pienamente accettato, ma ci sono già macchine che vengono installate per dare dollari in cambio di Bitcoin o viceversa.

La valuta digitale può essere utilizzata in El Salvador in qualsiasi transazione e qualsiasi azienda dovrà accettare pagamenti in Bitcoin, ad eccezione di coloro che non dispongono della tecnologia per farlo.

Il dollaro USA rimarrà anche la valuta di El Salvador e nessuno sarà obbligato a pagare in Bitcoin , secondo la normativa.

Ai fini contabili, il dollaro continuerà ad essere il riferimento, e il cambio sarà stabilito dal mercato, questo è il motivo principale di sfiducia, dal momento che gli alti e bassi del bitcoin possono essere impressionanti da un giorno all’altro.

Perchè Bitcoin è una soluzione

Il motivo per cui credono che Bitcoin sia una soluzione è il fatto che il 70% della popolazione non ha accesso ai servizi finanziari tradizionali. Bitcoin è sinonimo di libero mercato e credono che la crescita possa essere stimolata in questo modo.

Tra gli altri problemi che si incontreranno, c’è il fatto che il numero di transazioni che possono essere effettuate al minuto utilizzando Bitcoin in tutto il mondo è limitato, quindi se il loro uso cresce molto per acquistare pane e altri prodotti di base quotidiani, le code per fare i pagamenti aumenteranno.