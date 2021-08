Ultime Notizie » Calcio francese » Possibile esordio di Messi con il PSG questa domenica

Il possibile debutto di Lionel Messi questo 29 agosto con la maglia del Paris Saint-Germain (PSG) ha scatenato la follia tra i tifosi francesi. Ed è che l’incontro tra il club parigino e lo Stade de Reims nel quarto appuntamento della Ligue 1 avrà un insolito afflusso di pubblico.

Secondo il quotidiano sportivo L’Équipe, quella notte saranno occupati i 20.546 posti dello stadio Auguste-Delaune della città di Reims. “Il fine settimana prima che Lionel Messi [con il PSG] diventasse ufficiale, abbiamo venduto tanti biglietti in quattro giorni quanti in tre settimane”, ha detto il direttore del botteghino dello stadio, Alexandre Jeannin.

Il 15 agosto lo stadio Auguste-Delaune della città di Reims ha riaperto le sue porte ai suoi tifosi dopo 302 giorni di restrizioni dovute al Coronavirus Covid-19. Poi, la gente del posto ha ricevuto Montpellier davanti allo sguardo di 8887 spettatori. Una capacità che non è paragonabile a quanto previsto questa domenica con la potenziale prima de “La Pulga”.

“Il numero di domande è eccezionale, è difficile da quantificare”, afferma Jeannin precisando che c’è stata una vendita elevata e insolita di box office online da tutto il mondo.

Come se non bastasse, sono pervenute 122 richieste di giornalisti, un numero record per una partita al Delaune: una cosa mai vista e mancano due giorni alla chiusura delle domande.

Reims-PSG: Biglietti esauriti per vedere Messi in campo

Con i biglietti completamente esauriti, i loro prezzi sul mercato di rivendita sono saliti alle stelle. Se i costi per biglietto per questo evento oscillavano tra i 35 e i 100 euro, l’entusiasmo generale per la partecipazione al gioco ha portato alcuni a pagare tra i 400 e i 1000 euro per ciascuno.

La stampa francese ha riferito che Messi entrerà in rosa contro il Reims, anche se non sarà titolare. A giudicare dal comportamento dell’allenatore del PSG Mauricio Pochettino, il fuoriclasse argentino entrerebbe in campo nel secondo tempo. Insieme a Rosarino, tornerà in squadra il brasiliano Neymar, suo ex compagno di squadra al Barcellona, ​​che non ha giocato partite in questa stagione.