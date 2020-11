Gli sviluppatori del vaccino russo Sputnik V hanno annunciato che la sua efficacia consente la vaccinazione di massa nelle prossime settimane. Lo afferma Alexander Guíntsburg, direttore del Gamaleya Center di Mosca che ha sviluppato il vaccino.

Il vaccino russo ha mostrato un’efficacia del 92%, secondo la prima analisi ad interim della terza fase degli studi clinici condotti in Russia.

“Gli studi hanno valutato l’efficacia del vaccino Coronavirus tra più di 16.000 volontari, 21 giorni dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino o del placebo”, si legge nel testo del comunicato ufficiale del Centro Gamaleya (Centro nazionale russo di ricerca epidemiologica e microbiologica). Come specificato dagli esperti, 20 casi confermati sono stati inclusi nell’analisi statistica, individuati nel gruppo placebo e nel gruppo vaccinato, che ha permesso di determinare che “l’efficacia dello Sputnik V è del 92%“.

“La pubblicazione dei risultati provvisori delle sperimentazioni cliniche post-registrazione, mostrando in modo convincente l’efficacia del vaccino Sputnik V, consente di avviare la vaccinazione di massa della popolazione russa contro il coronavirus nelle prossime settimane”, ha commentato il direttore del Centro Gamaleya di Mosca.

Ad oggi, più di 20.000 volontari hanno ricevuto la prima dose del vaccino, mentre altre 16.000 persone sono state vaccinate con la prima e la seconda dose nell’ambito di studi clinici presso 29 centri medici in Russia.

“Nessuna reazione indesiderata imprevista”

Le prove non hanno registrato “reazioni indesiderate impreviste” tra i partecipanti alla ricerca, afferma il comunicato.

Gli specialisti osservano che “alcuni dei vaccinati” hanno sperimentato alcune reazioni “a breve termine”, come “dolore nel sito di somministrazione del vaccino” o “sindrome simil-influenzale con aumento della temperatura corporea, debolezza, affaticamento, dolore sottosopra “.

Secondo le autorità mediche, i partecipanti alla sperimentazione vengono continuamente monitorati durante lo studio clinico, che proseguirà per 6 mesi, dopodiché verrà preparato un rapporto finale. Parallelamente, la Russia ha iniziato a testare il vaccino contro il coronavirus Sputnik V su volontari di età superiore ai 60 anni.

La fase 3 degli studi clinici viene condotta anche in Bielorussia, Emirati Arabi Uniti, Venezuela, India e altri paesi.

Il Fondo russo per gli investimenti diretti fornirà i dati accumulati dagli studi sull’efficacia del vaccino agli Stati interessati all’acquisto del vaccino russo.

Il vaccino Sputnik V, che utilizza la tecnologia dell’adenovirus umano a due vettori, è stato registrato in Russia l’11 agosto. La registrazione anticipata ha permesso di fornirlo a persone appartenenti a gruppi ad alto rischio nel pieno della pandemia. Mentre il 25 agosto le autorità sanitarie hanno dato il via libera per effettuare i test di post-registrazione dello Sputnik V e passare alla fase 3 delle sperimentazioni, con 40.000 partecipanti.