Quanta immunità garantita ha il Vaccino Sputnik V contro il Covid-19? Novità dalla Russia

Il vaccino russo Sputnik V garantisce l’immunità contro il Covid-19 di almeno 10-12 mesi, come dichiarato venerdì dal capo dell’agenzia sanitaria russa Rospotrebnadzor, Anna Popova. “Dobbiamo vaccinarci adesso. Già oggi vediamo che l’immunità dopo la vaccinazione viene mantenuta per un periodo piuttosto lungo, 10 mesi e almeno fino a un anno. E vediamo che l’immunità è abbastanza stabile”, ha commentato Popova in un’intervista al canale Rossiya-24. Ha anche aggiunto che l’immunità che si sviluppa dopo la vaccinazione protegge da tutti i ceppi di coronavirus.

Secondo Popova, la situazione epidemiologica in Russia è stabile e, al momento, non c’è una tendenza all’aumento delle persone infettate dal coronavirus. Allo stesso tempo, il capo dell’ente sanitario russo ha ammesso che la diffusione del coronavirus nel mondo è molto tesa. “Come stima l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la crescita è molto intensa. In diversi paesi è semplicemente quasi catastrofico, lo stiamo vedendo”, ha osservato.

Efficienza del 97,6%

Il 19 aprile il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) ha riferito che l’efficacia del vaccino russo Sputnik V contro il coronavirus è stata del 97,6%, come si è potuto verificare dopo aver analizzato i dati di 3,8 milioni di cittadini russi vaccinati, si legge nel comunicato.

Il direttore generale dell’RDIF, Kiríl Dmitriyev, ha affermato che queste cifre “ci permettono di affermare con certezza che lo Sputnik V garantisce uno dei migliori livelli di protezione” contro il coronavirus di tutti i vaccini mondiali. “Vediamo che 60 paesi che hanno approvato l’uso dello Sputnik V nel loro territorio hanno preso la decisione giusta a favore di uno degli strumenti di prevenzione del coronavirus più efficaci”, ha detto.

Il vaccino, sviluppato dal Centro di ricerca Gamaleya di Mosca, è stato approvato per l’uso in 63 paesi. La popolazione totale di questi paesi supera i 3,2 miliardi di persone.

Nel frattempo, Alexánder Guíntsburg, direttore del Gamaleya National Research Center for Epidemiology and Microbiology, l’istituzione che ha sviluppato il farmaco, ha anche affermato che la reale efficacia del vaccino potrebbe essere superiore alle cifre annunciate. In questo senso, ha spiegato che i dati del sistema di registro degli infetti consentono un ritardo tra la data di raccolta dei campioni (data di infezione) e la diagnosi.

Il vaccino Sputnik V utilizza la tecnologia dell’adenovirus umano da due diversi vettori, Ad26 e Ad5, che vengono somministrati in due iniezioni a 21 giorni di distanza. Questa soluzione non contiene adenovirus umani vivi, ma vettori adenovirali, che non si moltiplicano e sono completamente sicuri per la salute. L’intervallo tra la somministrazione della prima e della seconda dose del vaccino russo Sputnik V può essere aumentato da 21 giorni a tre mesi, come dichiarato da Alexander Guíntsburg il 26 aprile.

Secondo il direttore del Centro Gamaleya, gli specialisti sono giunti a questa conclusione sulla base dell’esperienza di utilizzo di vaccini da una piattaforma identica di adenovirus, nonché di campagne di vaccinazione di massa di successo della popolazione in Russia e in diversi paesi stranieri.