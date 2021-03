Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio TV: Lituania-Italia Streaming Svizzera-Portogallo Gratis, dove vederle Oggi. Stasera San Marino-Albania

Dove vedere le partite di calcio in tv: Lituania-Italia, San Marino-Albania (partite valide per le qualificazioni ai Mondiali di Calcio di Qatar 2022) e tutte le partite di oggi mercoledì 31 marzo 2021. Di seguito orario d’inizio, canale tv, links e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

15:00 Olbia-Pistoiese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Cavese-Potenza (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Ravenna-Mantova (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pergolettese-Lecco (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Cesena-Gubbio (Serie C) – Eleven Sports

18:00 Armenia-Romania (Qualificazioni Mondiali) – Canale 20

18:00 Islanda-Francia (Europei Under 21) – Rai Sport

18:00 Svizzera-Portogallo (Europei Under 21) – Canale tv da definire.

19:00 Fluminense-Vasco Da Gama (Campionato Carioca) – Sportitalia (Differita).

20:45 Streaming Lituania-Italia (Qualificazioni Mondiali) – in chiaro Rai Uno.

L’Italia, grande favorita per la vittoria in casa della Lituania, è imbattuta da 24 partite (19 vittorie, 5 pareggi), dopo aver vinto entrambe le partite di WCQ per 2-0 e dopo essere stata in vantaggio già alla fine del primo tempo. Gli uomini di Roberto Mancini ora hanno segnato il gol di apertura nel primo tempo in sei partite consecutive, vincendo le ultime cinque di fila, ma va dato merito anche alla difesa solida dell’Italia, che ha subìto solo tre gol nell’arco delle ultime 14 partite. Andrea Belotti ha segnato il gol di apertura l’ultima volta, con l’Italia che ha vinto esattamente 2-0 in entrambe le partite stagionali in cui lui ha segnato in nazionale.

Diretta Lituania Italia in esclusiva tv trasmessa sul canale Rai 1, subito dopo l’edizione serale del TG1. Streaming disponibile in modalità del tutto gratuita su RaiPlay.

20:45 Inghilterra-Polonia (Qualificazioni Mondiali) – Canale tv da definire

20:45 Irlanda del Nord-Bulgaria (Qualificazioni Mondiali) – Canale tv da definire

20:45 Bosnia Erzegovina-Francia (Qualificazioni Mondiali) – Canale tv da definire

20:45 San Marino-Albania (Qualificazioni Mondiali) – Canale tv da definire

20:45 Spagna-Kosovo (Qualificazioni Mondiali) – Canale tv da definire

20:45 Germania-Macedonia del Nord (Qualificazioni Mondiali) – Canale tv da definire.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

