Vignette Divertenti su "Yahoo Answers" (domande e risposte) che chiude il 4 maggio

Il 4 maggio (ironicamente il giorno di Guerre Stellari) chiuderà per sempre il servizio online di domande e risposte “Yahoo Answers” che era giunto in Italia nel 2006. Come descritto dal Corriere della Sera “ha regalato momenti unici con domande a metà strada tra l’assurdo e la posta del cuore”. Si potrà continuare a postare fino al 20 aprile e poi, il 4 maggio, il sito si spegnerà, superato dai social Facebook e Twitter. Nel frattempo, se vi hai partecipato, potrai chiedere alla piattaforma una copia delle tue domande e delle risposte ricevute: una vera memorabilia da non perdere.

Vignette Divertenti su “Yahoo Answers”