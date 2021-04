Ultime Notizie » Eiza González » Eiza González diventa nuova immagine di Louis Vuitton

Eiza González raggiunge uno dei suoi traguardi più importanti nella sua carriera, diventando l’immagine della nuova fragranza Louis Vuitton. La star di Hollywood è la prima messicana ad essere l’immagine della prestigiosa azienda francese.

L’attrice e modella ha dato l’annuncio nei suoi social pubblicando una sua fotografia sulla spiaggia, con un impressionante “body paint“, che assimila i colori della bottiglia della fragranza, che gestisce la gamma di sfumature del tramonto.

Eiza, oltre alla vernice, ha anche una texture sabbiosa sul corpo, tutta opera dell’artista Axel Israel, il cui lavoro ha richiesto circa 8 ore, più altre 4 per l’attrice per pulire completamente il suo corpo, come rivelato alla rivista Vogue.

Chi è Eiza González, in breve

Eiza González Reyna è nata a Città del Messico il 30 gennaio 1990. Oggi ha 31 anni di età. In patria è conosciuta per il ruolo di Dolores “Lola” Valente Pescador nella telenovela Lola, érase una vez, . E’ anche cantante: ha pubblicato due album da solista continuando la carriera d’attrice con Sueña conmigo, Amores verdaderos e altre produzioni. E’ alta 1,73 metri. Dal 2013 vive a Los Angeles.