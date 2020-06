Vicini alla Verità Alieni? Senato USA esige relazione UFO per legge.

Il 2020 sarà l’anno della verità sugli Extraterrestri? – Se pensi che i governi abbiano più informazioni sugli alieni di quello che dicono, non sei il solo. In effetti, fai parte della grande maggioranza degli abitanti della Terra. Un sondaggio condotto dalla prestigiosa società americana Gallup nel 2019 ha rivelato che il 68% delle persone crede di essere fuorviato e il 33% di tutti gli intervistati ha affermato che gli UFO sono costruiti da civiltà extraterrestri. Questa teoria della cospirazione esiste da decenni, ma negli ultimi anni è diventata una tendenza nei forum di Internet, nei social network, negli spettacoli televisivi, nei film e nelle Serie TV Online.

Quasi altrettanto interessante di qualsiasi segreto del governo è il motivo per cui rimane classificato. Per i teorici della cospirazione ci sono diverse risposte. Provocherebbero la pace nel mondo, creerebbero il caos, condividerebbero la loro tecnologia avanzata con tutto il mondo, o forse ci renderebbero schiavi.

Poiché ci sono così tante risposte, i credenti possono scegliere quello che ha più senso per loro o quello che meglio si adatta alle loro opinioni. Ma si scopre che anche i politici pensano che ci sia molto di più nel problema rispetto a quello che riportano.

E questo ha portato a una risoluzione storica: il Senato Select Committee on Intelligence (SSCI) ha votato per richiedere alle agenzie di intelligence degli Stati Uniti e al Dipartimento della Difesa, di condurre un’analisi pubblica dettagliata di tutti i dati raccolti sul “Fenomeno aereo non identificato“, comprese le intrusioni registrate dai piloti della Marina negli ultimi anni.

Una legge storica sul sdoganamento dell’intelligence USA



La disposizione contenuta nella legge annuale sul sdoganamento dell’intelligence, che deve ancora essere approvata dall’intero Senato degli Stati Uniti, avvia un dibattito insolitamente pubblico su Capitol Hill, su quanto ampiamente il governo abbia indagato sugli aerei di alte prestazioni di origine sconosciuta, noto anche come UFO o OVNIs.

“Il Comitato è preoccupato per il fatto che non vi sia alcun processo unificato e completo all’interno del governo federale per raccogliere e analizzare informazioni di intelligence sui fenomeni aerei non identificati, nonostante la potenziale minaccia“, afferma il comitato nel suo rapporto sul disegno di legge, che stabilisce politiche per la comunità dell’intelligence.

“Il Comitato comprende che l’intelligence pertinente può essere delicata; tuttavia, il Comitato ritiene che lo scambio di informazioni e il coordinamento in tutta la comunità dei servizi segreti siano stati incoerenti e questo problema non ha attirato l’attenzione dei principali leader”.

L’analisi non classificata, che può comprendere un addendum classificato, deve essere completata dal direttore dell’intelligence nazionale e dal segretario alla difesa entro 180 giorni dalla sua approvazione. I senatori del panel sono stati informati per la prima volta un anno fa sugli incidenti che coinvolgono aerei da combattimento e altro personale che coinvolge aerei non identificati che stavano inseguendo i vettori della Marina sulle coste occidentali e orientali, tra cui tre video recentemente pubblicati da il Pentagono.

Le riunioni del Congresso sono state scatenate dalle rivelazioni alla fine del 2017 secondo cui il Pentagono stava indagando sugli avvistamenti UFO e intervistando i piloti per diversi anni, insieme a nuove linee guida emesse al personale militare su come denunciare tali incidenti.

Ora il panel del Senato, presieduto dal senatore Marco Rubio (attuale senatore per lo stato della Florida), ha ordinato al ramo esecutivo di centralizzare tutte le informazioni pertinenti su tali intrusioni raccolte da una vasta gamma di fonti, tra cui l’Ufficio di intelligence navale, l’FBI, i satelliti o altri mezzi tecnici, come pure le spie umane.

Vuole anche un resoconto di come le agenzie condividono tali informazioni e chi è responsabile dell’attività; se l’aeromobile in questione potrebbe indicare un importante progresso tecnologico da parte di un avversario straniero; e “raccomandazioni riguardanti l’ulteriore raccolta di dati, il miglioramento della ricerca e sviluppo e ulteriori finanziamenti e altre risorse”.

Non sorprende che la mossa sia stata vista come una grande vittoria per i sostenitori di più ricerche governative sugli UFO e una maggiore trasparenza pubblica, oltre ad essere storica in se stessa.

“Legittima ulteriormente la questione”, ha affermato Christopher Mellon, ex alto funzionario dell’intelligence del Pentagono e membro del personale del Senato che ha fatto pressioni per ulteriori ricerche sulla questione. “Questo di per sé è estremamente importante. Le persone possono parlarne senza paura della vergogna. Supponendo che il rapporto sia adeguatamente preparato e consegnato, non è noto quali potrebbero essere gli impatti. Ciò potrebbe variare dal rivelare una minaccia sconosciuta o vulnerabilità militare alle astronavi aliene che visitano il nostro pianeta, o qualsiasi altra cosa “.

Non è ancora noto come la legislazione verrà recepita dall’intero Senato, che non ha ancora affrontato la legge sull’intelligence. Potrebbe esserci anche un’opposizione all’interno dell’amministrazione Trump, poiché alcuni giorni fa il presidente americano aveva riconosciuto informazioni sugli alieni, ma era riluttante a rivelarlo.

Ma ciò che è chiaro è che non solo gli UFO sono ora all’ordine del giorno politico, ma il comitato sostiene le indagini su fenomeni aerei non identificati e conferma che un tale programma esiste ancora. Il 2020 sarà l’anno della verità sugli alieni?

Cosa ne pensi? Vieni a commentare l’articolo nella nostra pagina Facebook Spazio UFO.