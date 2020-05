Primo Video di Reclutamento della Forza Spaziale degli Stati Uniti (USSF).

La US Space Force (USSF – Forza Spaziale degli Stati Uniti) appena creata ha lanciato il suo primo video di reclutamento sui social network. “Alcune persone guardano le stelle e chiedono: E se?” dice il narratore, mentre la clip mostra un uomo che guarda il cielo. “Il nostro compito è avere una risposta”.

“Forse non ti hanno messo qui solo per porre le domande”, dice la voce fuori campo nel video di 30 secondi, diretto a potenziali cadetti. “Forse ti hanno messo qui per essere la risposta. Forse il tuo scopo su questo pianeta non è su questo pianeta”.

Per gli interessati, il tweet include un collegamento alle posizioni disponibili sul sito Web della Forza Aerea USA, come ufficiale delle operazioni spaziali e ufficiale dell’intelligence.

Inoltre, 86 degli ufficiali che si uniscono al corpo sarebbero stati inviati per l’addestramento spaziale alla base aeronautica di Vandenberg in California, mentre altri occuperanno posizioni legate alle operazioni e all’intelligence del cyberspazio.

La forza spaziale americana è stata istituita dal presidente Donald Trump nel dicembre 2019 e si concentra sullo spazio esterno come possibile “campo di battaglia”. Fu annunciata come un ramo separato, il sesto delle forze armate degli Stati Uniti d’America.