Come fare per aumentare la vita del tuo Smartphone.

Sebbene le prime generazioni di cellulari siano passate alla storia come le più forti e durature, la verità è che anche il nostro attuale smartphone può resistere al passare del tempo. In molte occasioni, questo dipende da fattori tecnici che ci sfuggono, ma in molte altre, è la nostra mano e una buona manutenzione che aumenteranno più o meno la vita utile del nostro telefono cellulare.

La media è di almeno tre anni: questo è il tempo che passiamo con lo stesso smartphone. Recenti sondaggi evidenziano come la maggior parte degli utenti non prevede di cambiare il proprio dispositivo mobile almeno in questo momento, a meno che non si rompa. Per questo motivo la manutenzione è essenziale e ci sono molti suggerimenti che possiamo prendere in considerazione.

Mantenere il nostro telefono cellulare nel migliore stato possibile è vantaggioso, non solo per offrire buone prestazioni quotidiane. Così facendo otterremo quel valore aggiunto di “buone condizioni” quando vogliamo venderlo a un privato o a un’azienda specializzata nell’acquisto di telefoni usati.

Mantieni buone prestazioni

Gran parte della buona o cattiva esperienza che abbiamo con il cellulare, dipenderà dalle prestazioni che offre. Sappiamo tutti che non appena esce dalla scatola e lo accendiamo, sarà al suo meglio in quanto non è saturo di risorse e applicazioni. Per questo motivo è importante concentrarsi su diversi aspetti che ci consentiranno di averlo sempre a pieno regime.

Aggiornamenti diari

È uno dei metodi migliori per il nostro cellulare di tenersi aggiornato. I produttori rilasciano patch continue per migliorare le prestazioni, correggere bug noti o migliorare le funzionalità esistenti. Per questo motivo, non dovremmo mai ignorare un aggiornamento di sistema disponibile quando riceviamo l’avviso. Allo stesso modo, dobbiamo preoccuparci che non solo il sistema sia aggiornato, ma le principali applicazioni installate su di esso.

In Android, possiamo farlo da Google Play, accedendo al menu sul lato sinistro dello schermo e toccando “Impostazioni” e selezionando l’opzione per aggiornare automaticamente le applicazioni. Su iPhone possiamo farlo da Impostazioni / iTunes e App Store e facendo scorrere l’opzione degli aggiornamenti automatici.

Non sovraccaricare le app

I nostri cellulari hanno una memoria limitata di archiviazione e prestazioni. Pertanto, è importante non saturare e mantenere installate solo le app più utilizzate. Si consiglia di eliminare regolarmente le applicazioni che non vengono più utilizzate, poiché possono consumare risorse e batteria. Un trucco è di solito impostare un avviso mensile per ricordarci di rimuovere le app inutilizzate. Su iPhone e Android possiamo eliminare le applicazioni in modo simile, premendo la loro icona sul desktop e selezionando la loro rimozione.

Prenditi cura della batteria

La batteria è uno dei cardini del nostro cellulare. Se fallisce prematuramente, appesantirà la nostra esperienza in totale sicurezza. In questo senso, è importante seguire diversi suggerimenti, perché una batteria danneggiata può causare, oltre a una breve autonomia, gravi guasti alle prestazioni.

Caricare con adattatore e cavi originali.

Evitare il surriscaldamento o improvvisi sbalzi di temperatura.

Cerca di non raggiungere mai lo 0% e non superare l’80% in carica.

I backup

Come parte della manutenzione del nostro cellulare, il backup è praticamente indispensabile. Inoltre, sia su iPhone che su Android è più facile che mai mantenere al sicuro le nostre foto o file importanti, con i diversi strumenti integrati di serie.

Non effettuare il root

Per quanto ti possa tentare, se hai solo un cellulare hai molto attaccamento, cerca di non entrare nel meraviglioso mondo di root. Potrebbero verificarsi errori non coperti dal marchio e la garanzia verrà automaticamente annullata. Mantenere le versioni firmware ufficiali del marchio è garantire la migliore durata per il nostro terminale.

Passare a root

Tuttavia, i cellulari possono cambiare totalmente in determinate occasioni. Ad esempio, quando il marchio abbandona il supporto di un terminale che è sul mercato da molto tempo ma che ci fa arrabbiare per il cambiamento perché funziona perfettamente.

Test e antivirus

In questi casi, la community di root spesso viene in soccorso con nuovi aggiornamenti Rom che aggiornano la sicurezza o le funzionalità del dispositivo. Il miglior esempio che abbiamo sono i numerevoli casi del Samsung Galaxy S7.

I nostri cellulari integrano applicazioni di test, con le quali possiamo verificare il corretto funzionamento di molti elementi hardware. Dovrebbero essere rivisti di volta in volta per garantire che tutto sia corretto e per agire se necessario. Allo stesso modo, alcuni marchi come Samsung, OPPO o Huawei, integrano già un antivirus nativo. In questo modo possiamo stare lontano da applicazioni dannose che possono causare scarse prestazioni e deteriorare il nostro cellulare nel tempo.

Mantieni il cellulare come nuovo

La vita utile del nostro cellulare verrà estesa se eseguiamo una buona manutenzione. Non solo, ma anche se ci preoccupiamo dell’aspetto estetico del nostro terminale. In questo senso, fare attenzione è la premessa massima in modo che dopo un po’, il telefono cellulare sembra che sia appena stato acquistato. Se saremo in grado di mantenerlo libero da urti, graffi e lo schermo intatto, avrà una vendita migliore quando vogliamo liberarcene nella vendita dell’usato.

Salvaschermo

È possibile che il nostro cellulare integri una protezione per lo schermo e non lo sappiamo. Molti includono la tecnologia di marchi come Gorilla Glass o Dragontrail, ma non è sufficiente. La cosa migliore è ottenere una protezione per lo schermo approvata per il nostro cellulare e metterla non appena la rilasciano. In questo modo garantiremo la manutenzione dello schermo in modo che rimanga senza graffi o urti.

Custodie

Il complemento ideale per la protezione dello schermo è di mettere una custodia o una cover che protegga tutti gli elementi sensibili del nostro cellulare. Dovremo assicurarci che la sua protezione sia a 360 gradi e che protegga parti sensibili come telecamere o angoli. Inoltre, è importante notare che abbia tutti i fori necessari per l’altoparlante, il microfono e altre parti del terminale che devono rimanese scoperte.

Protegge i connettori

Polvere e sporco sono i peggiori nemici del nostro cellulare. Se vogliamo mantenerlo pulito, è una buona idea ottenere protezioni che coprano sia il jack per le cuffie che la porta di ricarica. Questo impedisce l’ingresso di polvere o persino dell’acqua.

Pulizia frequente

Allo stesso modo in cui laviamo la macchina su base ricorrente, il cellulare dovrebbe essere tenuto sempre in buone condizioni. La sporcizia accumulata sullo schermo o persino l’umidità nel case possono ostacolarne il funzionamento e persino causare errori. La pulizia dello schermo, del cellulare e dei connettori dovrebbe essere qualcosa che facciamo almeno una volta alla settimana.