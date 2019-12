Documenti inquietanti sul Boeing 737 Max.

Un nuovo gruppo di documenti interni della società aerospaziale americana Boeing evidenza i suoi velivoli 737 Max come “un quadro molto inquietante” sulle preoccupazioni dei dipendenti per la sicurezza. I file sono stati inviati alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti lunedì sera, lo stesso giorno in cui la compagnia ha annunciato il licenziamento del suo direttore esecutivo Dennis Muilenburg. Decisione presa nel mezzo della grave crisi che la società sta attraversando dopo le catastrofi di due aerei 737 МAX, che hanno causato la morte di oltre 300 persone.

Sia la US Federal Aviation Administration come il Comitato delle infrastrutture e dei trasporti della Camera, che ha tenuto una serie di audizioni sul 737 Max, ha riconosciuto di aver ricevuto i documenti Boeing.

Tuttavia, i suoi contenuti non sono stati divulgati in quanto sono in fase di revisione.

Ma The Seattle Times ha riferito che i documenti includono comunicazioni interne che coinvolgono l’ex capo del Boeing 737, Mark Forkner. Nei registri delle società precedentemente divulgati, Forkner descriveva problemi nello sviluppo del sistema di controllo del volo dell’aeromobile, relativi alla causa di entrambi gli incidenti.

Il Comitato ha affermato che i documenti sollevano nuove e serie domande sul modello 737 Max. Da parte sua, Boeing ha affermato che “come per i precedenti documenti citati dal Comitato, il tono e il contenuto di alcune di queste comunicazioni non riflettono la società che siamo e dobbiamo essere”.

Ricordiamo che le operazioni sul modello Boeing 737 MAX sono sospese dalle compagnie aeree e dai governi di tutto il mondo, dopo gli incidenti aerei in Indonesia nell’ottobre 2018 (tra le vittime anche un italiano) e in Etiopia nel marzo di quest’anno (8 le vittime italiane), che hanno causato 346 morti.