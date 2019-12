CR7 Ronaldo perde la sua prima finale dopo 12 vittorie consecutive.

Brucia ancora la sconfitta contro la Lazio nella Supercoppa Italiana. La stella portoghese ha perso la sua prima finale domenica, dopo 12 vittorie consecutive, mentre l’argentino Dybala ha fallito il tiro libero che avrebbe potuto cambiare la dinamica della partita contro la Lazio nel quadro della Supercoppa italiana.

Il video dell’attaccante della Juventus CR7 Cristiano Ronaldo, togliendosi la medaglia d’argento della Supercoppa italiana subito dopo averla ricevuta dopo aver perso la finale contro la Lazio per 3-1, è diventato virale in rete.

Le critiche a Dybala

Inoltre, diversi tifosi bianconeri hanno espresso critiche per la decisione di Paulo Dybala di tirare il calcio di punizione, che avrebbe potuto cambiare le dinamiche del gioco, invece di farlo tirare alla stella portoghese, che domenica ha perso la sua prima finale dopo 12 vittorie consecutive.

Il calcio di punizione di Dybala non ha avuto un buon esito. I pallone colpisce la barriera, e da qui è iniziato il contropiede terminato con il fallo dell’uruguaiano Rodrigo Betancur al 93′ il quale si becca il secondo giallo e viene espulso. Danilo Cataldi non ha esitato e ha segnato il goal finale.

Dopo la sconfitta della Juventus, diversi fan si sono rivolti ai social network per criticare Dybala. “Nei momenti importanti i tiri liberi nella Juventus devono essere calciati da Cristiano Ronaldo, a Dybala la barriera diventa enorme”, ha scritto un utente. “Chi ha detto a Dybala che può calciare un calcio di punizione importante?”, ha chiesto un altro utente.

La delusione di Ronaldo

Durante la cerimonia di premiazione della Supercoppa, CR7 Cristiano Ronaldo non ha potuto contenere la sua delusione per il risultato. Il portoghese si è tolto la medaglia d’argento subito dopo la consegna. “È una medaglia d’oro o niente per Ronaldo”, ha dichiarato il portale ESPN FC che ha diffuso le immagini su Twitter:

It's a winners medal or nothing for Ronaldo. pic.twitter.com/yNGqUfFxLO — ESPN FC (@ESPNFC) December 22, 2019

Le emozioni di CR7 non sono passate inosservate agli utenti, alcuni dei quali lo hanno visto come un esempio di competitività, mentre per altri è stata una mancanza di rispetto per la Lazio. “Atteggiamento terribile del comandante!”, un utente ha reagito. “Cattivo perdente! “, un altro utente di Internet ha descritto il gesto di Ronaldo come “deludente”.

“Non si tratta di mancanza di rispetto. Si tratta di essere un campione. Cristiano Ronaldo non è abituato a ricevere una medaglia, ma a ricevere il trofeo. Capisco che le persone non ambiziose e mediocri pensano che sia irrispettoso. Ma questo lo ha portato ad essere il migliore di tutti“, ha sottolineato, nel frattempo, uno dei difensori del giocatore.