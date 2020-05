Chissà sia la volta buona che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dice qualcosa che nel tempo si possa dimostrare essere corretto :) Ha detto inoltre che potrebbe esserci un “focolaio” in autunno o il prossimo anno, ” ma alla fine scomparirà”. Chissà cosa ne pensa Anthony Fauci chiamato dallo stesso Trump a far parte della task force dedicata ad affrontare l’emergenza Coronavirus Covid-19.

Il coronavirus “scomparirà senza un vaccino” e “non lo vedremo più, si spera, dopo un certo periodo di tempo”, ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump venerdì durante una conferenza stampa.

Il presidente USA ha sottolineato che potrebbe esserci un “focolaio” in autunno o il prossimo anno “ma alla fine andrà via”. “Ci sono alcuni virus o influenze che vanno e vengono per un vaccino e non hanno mai trovato il vaccino”, ha detto Trump, continuando: “E sono poi scomparsi. Non sono mai più comparsi. Muoiono anche, come qualsiasi altra cosa”.

Nel video non appare Anthony Fauci, e quindi crediamo che Trump si sia sentito più libero di esprimersi senza timore di “offendere” gli interessi personali di Fauci…

Quando i giornalisti gli hanno chiesto, se ci sono prove per queste affermazioni, il presidente ha risposto, che si fida solo dell’opinione dei medici. “Dicono che andrà via. Ciò non significa che quest’anno, non significa che se ne andrà, francamente, per l’autunno o dopo autunno, ma, infine, scomparirà”, ha assicurato.

Tuttavia, il presidente del paese più colpito dalla pandemia coronavirus, ha concluso che “se avessimo un vaccino sarebbe molto utile”.

Trump in precedenza aveva dichiarato che la nazione avrà il vaccino contro il coronavirus “entro la fine di quest’anno”. Il presidente ha aggiunto che molte aziende, tra cui Johnson & Johnson, stanno promuovendo il loro sviluppo e lavorando duramente per raggiungere questo scopo.