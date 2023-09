Ultime Notizie » Allineamento planetario » Frank Hoogerbeets aveva predetto anche il Terremoto in Marocco

L’esperto di terremoti e sviluppatore di software, Frank Hoogerbeets, noto per il suo lavoro in SSGEOS, è al centro dell’attenzione sui social media, in particolare su X (il recentemente noto come Twitter), grazie alla sua previsione del recente terremoto in Marocco. La sua esperienza nella previsione dei terremoti ha ricevuto un riconoscimento significativo nel campo della sismologia.

Il 6 settembre 2023, Hoogerbeets ha pubblicato su Twitter: “Qualche giorno fa è stato pubblicato un grafico di fluttuazioni che indicava la regione a ovest del Portogallo, che è solo un’approssimazione. Suppongo che anche Spagna e Italia debbano essere in massima allerta. Consulta il mio post precedente sulla geometria planetaria critica il 4 e 6 settembre“.

In risposta alla domanda sul range di magnitudine in caso di un grande terremoto, ha menzionato: “Dipende dall’ambiente geologico. Secondo la geometria planetaria degli ultimi due giorni, l’attività sismica potrebbe facilmente raggiungere una magnitudine di M7-8, ma non tutte le regioni sismicamente attive producono questo tipo di forti scosse.

Ad esempio,, il che, tra l’altro, sarebbe molto devastante”.

Ora, dopo che ciò che è stato previsto si è verificato in Marocco, il ricercatore ha ricordato di averlo “previsto” pochi giorni fa, poiché i dati sono solo un’approssimazione e raramente sono esatti. Ammette anche di aver parlato dell’influenza della geometria planetaria il 3 settembre: “Sfortunatamente, questa risposta sismica ha causato centinaia di morti”.

Il bilancio attuale del Terremoto in Marocco

Questa previsione di Hoogerbeets è rilevante poiché finora più di 1000 persone hanno perso la vita e altre 672 sono rimaste ferite in Marocco dopo che un terremoto di magnitudine 6,8 sulla scala Richter ha scosso diverse città del paese. L’Istituto Nazionale di Geofisica ha confermato che l’epicentro si è verificato a Ighil, nella provincia di Al Haouz, e la scossa è stata avvertita da Marrakech a Rabat, causando gravi danni materiali, inclusi crolli di case e muri.