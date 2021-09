Ultime Notizie » Fare Soldi » PropellerAds alternativa a Google AdSense: truffa o migliore pagina per fare soldi?

Se hai un blog o una pagina web, sicuramente sei uno di quelli che utilizza Google AdSense per inserire annunci e generare entrate quando i tuoi visitatori ci cliccano sopra. Ma avrai anche notato che AdSense richiede alcuni requisiti per aderire al suo programma e che i guadagni, alcuni mesi, sono minimi (se non nulli).

Nel caso non lo sapessi, ci sono centinaia di alternative a Google AdSense a questa piattaforma in cui puoi essere pagato per ogni visita, indipendentemente dal fatto che venga cliccata o meno. E PropellerAds è uno di questi e anche molto più facile da usare. Ma è vero che questa rete pubblicitaria ti pagherà di più per ogni visita, o è solo una truffa in più rispetto a quelle che brulicano su Internet?

Cos’è PropellerAds?

Prima di dirvi se questo sistema pubblicitario funziona davvero o è solo un’altra bufala, vi spiegamo un po’ di cosa si tratta. PropellerAds è un network pubblicitario in cui, dopo esserti registrato, puoi configurare tutti i tipi di annunci per aggiungerli al tuo blog o sito web. Ogni volta che un visitatore vede e fa clic su quegli annunci, ti pagherà per questo. Esiste anche una soluzione migliore chiamata “Onlick Popunder”, che non abusa del visitatore e per la quale vieni pagato ogni volta che viene aperto un popup (una finestra pop-up) e tra l’altro per ogni visita che ricevi.

Hanno tutti i tipi di pubblicità che puoi scegliere in base al formato che preferisci: puoi aggiungere annunci pop-up che si apriranno in una nuova scheda senza disturbare i tuoi lettori, banner con pulsanti di download, che funzionano molto bene su tutti i siti del genere download. E puoi persino inserire annunci video più attraenti per i tuoi visitatori. Senza calcolare che di recente hanno anche reso disponibili anche le nuove modalità “MultiTag” e “In-Page Push (Banner)”.

PropellerAds accetta qualsiasi sito web

Ma la cosa più importante è che PropellerAds accetta qualsiasi sito web. Non importa se hai un piccolo blog con poche visite o un sito web con un alto volume di traffico. Quando ti iscrivi (e la registrazione è gratuita) l’approvazione nel loro programma è automatica, a differenza di AdSense, ad esempio, dove possono volerci anche giorni (o settimane) con la possibilità che Google rifiuti il tuo sito. E puoi iniziare a guadagnare subito.

È facile da usare?

Senza dubbio la risposta è sì! Chiunque può utilizzare PropellerAds perché è estremamente facile da usare. Uno degli ostacoli per molte persone che vogliono iniziare a monetizzare i propri blog è il processo di registrazione, l’impostazione degli annunci, il loro inserimento nei propri blog, ecc. È molto complicato.

Tuttavia, in PropellerAds devi solo seguire questi passaggi:

Ti registri gratuitamente sul loro sito web. L’email di conferma con i tuoi dati da inserire la ricevi istantaneamente nel tuo account di posta elettronica. Entri con il tuo nome utente e password nella pagina e scrivi l’indirizzo della tua pagina o blog per verificarlo. Una volta verificato, devi solo configurare gli annunci che vuoi visualizzare cliccando sulle diverse opzioni che ti verranno mostrate. Ad esempio, per utilizzare l’opzione “Onclick (Popunder)” per essere pagato per ogni visita che ricevi, devi solo aggiungere un piccolo codice nel tuo modello e voilà.

Come puoi vedere, il modo di utilizzare PropellerAds è molto semplice. Anche se in qualsiasi momento hai dei dubbi o non sai come continuare ad andare avanti, avrai un tecnico pronto ad aiutarti 24 ore al giorno.

PropellerAds contro Google AdSense, chi vince?

Poiché Google AdSense è la rete più conosciuta per monetizzare le pagine, è giusto confrontarla con PropellerAds in modo che tu possa vedere qual’è l’opzione migliore per te. Quindi presta attenzione ai seguenti punti:

In AdSense ci sono restrizioni alla registrazione in base alle visite che ricevi. Con PropellerAds chiunque può unirsi alla tua piattaforma, non ci sono restrizioni sul traffico web.

PropellerAds è disponibile per tutti i paesi del mondo. AdSense non è disponibile in alcuni paesi.

Iscrivendoti a PropellerAds, la tua registrazione sarà approvata istantaneamente. In AdSense di solito ci vogliono diversi giorni e talvolta anche settimane.

AdSense è ancora la più grande rete pubblicitaria e ha più inserzionisti registrati di PropellerAds.

PropellerAds ha un programma di riferimento (5%) per aumentare i tuoi guadagni, AdSense no.

AdSense consente solo la visualizzazione di 3 annunci sulla tua pagina o sul tuo blog. Con PropellerAds puoi mostrare tutti gli annunci che desideri.

Con PropellerAds puoi mostrare tutti gli annunci che desideri. AdSense di solito è molto severo e può cacciarti dal suo programma per vari motivi. A PropellerAds non hanno tanti requisiti.

Gli annunci pop-up di PropellerAds aiutano gli editori a ricevere il 200% in più di entrate rispetto a Google AdSense.

PropellerAds paga una buona somma di denaro per ogni visita da qualsiasi paese. AdSense paga solo se i visitatori fanno clic sull’annuncio e solo se sono visite da determinati paesi.

Il traffico di alcuni siti (soprattutto di intrattenimento) può essere enorme, ma spesso non fanno clic sui banner di AdSense. È qui che dovresti provare PropellerAds e popunder, poiché vedrai buoni guadagni con questo sistema.

Senza dubbio, i vantaggi che PropellerAds mostra su Google AdSense sono travolgenti. Non solo si ottengono maggiori guadagni grazie alla moltitudine di tipi di annunci che hanno (video, mobile o finestra pop-up), ma la cosa più importante è che il tema, i clic e il traffico della tua pagina o del tuo blog non contano, anche se ovviamente più visite hai, più profitti genererai.

Devi tenere a mente, inoltre, che AdSense non è l’unico modo per fare soldi con il tuo blog. Con PropellerAds puoi farlo anche tu e i vantaggi sono molto maggiori, soprattutto se hai molte visite e il tuo blog è specializzato in intrattenimento.

PropellerAds, realtà o truffa?

Fin qui tutto molto bello e vantaggioso, ma tornando all’argomento che ci interessa: PropellerAds è reale oppure è solo una bufala? PropellerAds non è una truffa. In effetti, offre molto di più di quanto promette.

Confrontando i risultati, i guadagni ottenuti con PropellerAds in un blog con meno visite sono superiori del 21% rispetto a un’altra pagina web in cui utilizzo Google AdSense con un numero maggiore di visitatori.

Quindi funziona in tutti i tipi di nicchie? La risposta è no.

Se hai ad esempio un piccolo forum dedicato al punto croce, o un blog in cui hai pubblicato 10 post in inglese relativi alla scienza, PropellerAds non funzionerà bene. In questi casi, è meglio utilizzare AdSense per ottenere un buon profitto.

Ma se hai un blog, un sito web, o un sito online dove pubblichi video divertenti, serie film online, ecc, con centinaia di visite giornaliere, oppure un sito web dove parli di software, app, giochi, tutorial di ogni tipo o un portale di download, con un pubblico che non fa clic sui tuoi annunci AdSense, dovresti assolutamente provare PropellerAds.

Ma nonostante tutti questi guadagni, la domanda più interessante è: pagano o no? E la risposta è sì, pagano, e anche puntuali.

PropellerAds è un’azienda seria che da anni paga i suoi utenti ed è già affermata sul mercato. Tra i vari metodi di pagamento troviamo anche PayPal. I pagamenti vengono elaborati automaticamente. In effetti, ti incoraggio a cercare in Internet cose come “PropellerAds paga”, perché poi puoi vedere di persona che questa è un’azienda altrettanto seria e affidabile come AdSense.

Se vuoi registrarti su PropellerAds e iniziare a guadagnare con il tuo blog o la tua pagina adesso, devi semplicemente iscriverti, selezionare “Monetizza” nella pagina che appare e inserire i tuoi dati. Ricorda che la registrazione è completamente gratuita!