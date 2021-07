Ultime Notizie » Amichevole Juventus » DIRETTA TV: Bayern-Napoli Streaming Nizza-Milan Gratis, dove vederle? Oggi Monza-Juventus e Roma-Siviglia

Dove vedere le partite di calcio in tv: Bayern Monaco-Napoli, Roma-Siviglia, Nizza-Milan, Monza-Juventus e tutte le altre di oggi sabato 31 luglio 2021. E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

11:00 Quarto di Finale Olimpiadi – Eurosport (Visibile su Dazn). Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

15:30 Augsburg-Cagliari (Amichevole) – Sky Sport Football.

17:00 Atalanta-Pordenone (Amichevole) – Sky Sport Calcio.

17:30 Mainz-Genoa (Amichevole) – Sky Sport Football.

16:30 Diretta Bayern Monaco-Napoli (Amichevole) – Sky Primafila (Canale 251 Satellite).

Il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann sfida in amichevole il Napoli di Luciano Spalletti nell’amichevole di lusso in programma all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Diretta Bayern Monaco Napoli sui canali digitali di Sky Primafila (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

17:30 Quarto di Finale Olimpiadi – Eurosport (Visibile su Dazn) in Replica.

18:30 Diretta Roma-Siviglia (Amichevole) – Sky Sport Uno.

Dopo l’amichevole con il Porto finita 1-1, andrà in scena un’altra partita di lusso per la Roma che a l’Estádio da Bela Vista sfida il Siviglia di Julen Lopetegui.

Diretta Roma Siviglia sui canali digitali di Sky Sport Uno. Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

20:30 Diretta Nizza-Milan (Amichevole) – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Terzo test match per il Milan di Stefano Pioli, che dopo aver affrontato Pro Sesto e Modena volerà in Francia per sfidare il Nizza di Christophe Galtier: partita, questa, di livello superiore alle precedenti.

Diretta Nizza Milan sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

20:30 Fortuna D-Schalke 04 (Zweite Bundesliga) – Sky Sport Football.

21:00 Diretta Monza-Juventus (Trofeo Berlusconi) – Italia 1.

Va in scena il Trofeo Berlusconi, classico incontro estivo che stavolta vedrà di fronte il Monza di Brocchi e la Juventus di Max Allegri che è tornato a sedersi sulla panchina bianconera.

Diretta Monza Juventus sui canali digitali di Italia 1. Streaming gratis online attraverso Mediaset Play: basterà collegarsi al sito, oppure scaricare l’applicazione sul proprio pc, smartphone o tablet. La gara sarà visibile anche sul sito di Sportmediaset.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.

