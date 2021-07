Ultime Notizie » Amichevole Juventus » DIRETTA TV: Juventus-Cesena Streaming Napoli-Pro Vercelli Gratis, dove vederle Oggi. Stasera Milan-Modena

Dove vedere le partite di calcio in tv: Juventus-Cesena, Napoli-Pro Vercelli, Milan-Modena e tutte le altre di oggi sabato 24 luglio 2021. E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

17:00 Diretta Milan-Modena (Amichevole) – Milan Tv, Sky Sport Calcio, Sky Sport (Canale 251 Satellite), Livenow.

Dopo la prima amichevole stagionale disputata contro la Pro Sesto, sommersa con sei reti, il Milan di Stefano Pioli torna in campo per la sfida al Modena. Impegno stimolante contro una squadra che ha chiuso al quarto posto nel girone B della Serie C.

Diretta Milan Modena sui canali digitali di Milan Tv, Sky Sport Calcio, Sky Sport (Canale 251 Satellite), Livenow. Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

17:30 Diretta Napoli-Pro Vercelli (Amichevole) – Sky Sport Football, Canale 21.

Seconda uscita stagionale per il nuovo Napoli di Luciano Spalletti. La compagine partenopea, dopo aver superato con un largo 12-0 i dilettanti del Bassa Anaunia, si appresta ad affrontare un test match certamente più impegnativo.

Diretta Napoli Pro Vercelli sui canali digitali di Sky Sport Football e Canale 21. Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

18:00 Diretta Juventus-Cesena (Amichevole) – Sky Sport Uno, Juventus Tv (Differita).

Prima della nuova Juventus di Massimiliano Allegri che affronta il Cesena, altro club di Serie C. Anche nel 2014 Allegri esordì sulla panchina bianconera in un test amichevole contro i romagnoli.

Diretta Juventus Cesena sui canali digitali di Sky Sport Uno. Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

18:30 Shakhtar Donetsk-Inhulets (Premier League Ucraina) – Sportitalia.

20:30 Werder-Hannover (2 Bundesliga) – Sky Sport Football.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.

Dove indicato l’incontro sarà anche disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.