Come funziona la Memoria nel Cervello dei Neonati

Sebbene la maggior parte delle persone non lo ricordi, quando siamo neonati il ​​centro della memoria nel nostro cervello è già attivo. Il dettaglio è che, come hanno evidenziato recenti ricerche, questo non funziona come quando siamo adulti. Lo studio che ha sollevato questo problema è stato recentemente pubblicato su Current Biology (link a fondo articolo).

Memoria dei bambini, funzionamento del cervello e “amnesia infantile”

Il focus dello studio era principalmente sull’ippocampo del bambino, l’area del cervello situata nel lobo temporale vitale per codificare la memoria. Per anni si è creduto che “l’amnesia infantile” fosse dovuta alla mancanza di attività in quest’area nei bambini. Ma una nuova ricerca ha dimostrato che interviene molto prima di quanto si pensasse.

“Amnesia infantile” è il nome che è stato dato a questo fenomeno di “perdita” dei ricordi della nostra profonda infanzia. Cioè, quelli di quando avevamo 3 anni o meno.

Questo è un evento generalizzato nella popolazione, che può essere evitato solo in presenza di condizioni speciali come l’ipertimesia o la supermemoria. Altrimenti, la popolazione si lascia dietro questi ricordi e non li recupera mai. Prima di crescere era dovuto alla mancanza di attività nell’ippocampo. Ma ora si è visto che il centro della memoria del cervello dei bambini è attivo, solo che funziona in un altro modo.

Come funziona la memoria dei neonati?

In generale, sebbene di solito non ricordiamo cosa è successo durante questa fase della nostra vita, la nostra prima infanzia è vitale per le capacità di apprendimento che useremo per il resto della nostra vita.

“Un mistero fondamentale sulla natura umana è che non ricordiamo quasi nulla dalla nascita alla prima infanzia, eppure impariamo molte informazioni critiche durante quel periodo: la nostra prima lingua, come camminare, oggetti e cibo e legami sociali”.

In altre parole, in questa fase, impariamo a camminare, a parlare, nonché a relazionarci con il nostro ambiente e con chi ci circonda. Allo stesso modo, impariamo a identificare entrambe le persone come i nostri genitori, fratelli e parenti, come altre creature, siano essi animali domestici o animali selvatici.

Chiaramente, gran parte del contesto e della consapevolezza di ciascuno di questi elementi arriva più tardi nella vita. Tuttavia, senza dubbio questi primi passi durante la nostra profonda infanzia sono quelli che gettano le basi per svilupparci in seguito.

Ma allora, come possiamo dire che la memoria non è attiva nel cervello dei bambini? Ha tutto a che fare con la prospettiva. La memoria di apprendimento, come quella menzionata sopra, è al suo meglio in questa fase. Tuttavia, quello relativo ai ricordi più concreti – che potrebbe essere visto come memoria episodica – non è ancora presente.

Quindi, siamo in grado di assimilare abilità o modelli di comportamento, ma non ricordiamo specificamente il momento in cui li abbiamo appresi o chi ce li ha insegnati. Invecchiando, la nostra capacità di ricordare acquista forza e poi riesce a cogliere i dettagli che la nostra mente infantile non è riuscita a salvare la prima volta.

