Spareggio per la Serie A Venezia-Cittadella, quando si gioca

Saranno le due squadre venete Venezia e Cittadella a contendersi nello spareggio finale l’ultimo posto rimasto per il salto alla Serie A dopo i pass staccati da Empoli e Salernitana. Ieri sera hanno eliminato rispettivamente Lecce e Monza.

Dopo una sfida infuocata, il Venezia strappa un prezioso 1-1 sul campo del Lecce e, in virtù dell’1-0 dell’andata, vola in finale playoff.

Decisive le reti di Pettinari ed Aramu, con Mancosu che ha sbagliato un rigore cruciale negli ultimi minuti. Al Brianteo la squadra di Brocchi vince 2-0 grazie ai gol di Balotelli e D’Alessandro, ma fallisce la rimonta dopo il 3-0 subito all’andata.

Gara d’andata della finale playoff il prossimo 23 maggio, in quel di Cittadella: a Venezia, nel match di ritorno previsto il 27, si conoscerà l’ultima promossa in Serie A. E comunque vada a finire, per certo, sarà una squadra veneta.