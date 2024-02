Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio TV: Inter-Juventus Streaming Stasera, Napoli-Verona Gratis, dove vederle Oggi. Alle 18 Atalanta-Lazio

Dove vedere in streaming e tv le partite di calcio oggi domenica 4 febbraio 2024. Continua la 23a giornata di Serie A 2023-24: occhi puntati sul Derby d’Italia che si gioca a San Siro tra Inter e Juventus! In risalto anche Atalanta-Lazio per un posto in Champions League e le sfide internazionali Arsenal-Liverpool (Premier League, in diretta streaming alle 17:30 con SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K) e Real Madrid-Atletico Madrid (Liga, in diretta streaming alle 21 con DAZN). Di seguito orario d’inizio, ultime notizie formazioni, canale tv, e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

12:30 Torino-Salernitana (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

17:30 Arsenal-Liverpool (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

18:00 Atalanta-Lazio (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20:45 Inter-Juventus (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

21:00 Real Madrid-Atletico Madrid (Liga) – DAZN

15:00 Diretta Napoli-Verona Streaming (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

La sfida Napoli-Verona, valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2023/24, si disputerà domenica 4 febbraio al Maradona Stadium di Napoli alle 15:00. Il Napoli ha vinto nove delle ultime 13 partite giocate in Serie A contro l’Hellas Verona, segnando in totale 27 gol e mantenendo la porta inviolata in sei occasioni, inclusa l’ultima partita giocata in casa contro il Verona (0-0, 15 aprile 2023). Napoli-Verona streaming gratis con DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky).

20:45 Diretta Inter-Juventus Streaming (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

La partita tra

si giocherà a Milano questa sera alle 20:45 per la 23a giornata di Serie A. Le due squadre hanno pareggiato nell’incontro precedente e potrebbero pareggiare nuovamente, cosa che non accadeva dal 2001/02 quando le squadre si sono sfidate in una partita senza reti allo stadio Delle Alpi e hanno pareggiato 2-2 nel ritorno a casa degli interisti.con DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky).

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

