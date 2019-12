Atalanta Milan streaming video e diretta tv con le due formazioni che si affrontano oggi domenica 22 dicembre 2019 per il match che apre le partite della domenica della 17a giornata del campionato di calcio di Serie A, l’ultima di questo anno 2019. I bergamaschi sono usciti sconfitti dalla trasferta di Bologna e cercano la vittoria per rilanciare la propria corsa verso i primi 4 posti in classifica. Non si può permettere di perdere, d’altro canto, il Milan, che nella sfida di San Siro della scorsa settimana ha fallito contro il Sassuolo la terza vittoria consecutiva dopo i successi di Parma e Bologna. Andiamo a scoprire dove vedere Atalanta Milan streaming e diretta tv.

Atalanta Milan streaming live: ultime notizie formazioni.

Queste le probabili formazioni di Atalanta Milan:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Muriel. Allenatore Gasperini. Indisponibili: Zapata, Ilicic. Squalificati: nessuno.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennaccer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore Pioli. Indisponibili: Duarte. Squalificati: Paquetà, Hernandez.

Dove vedere diretta Atalanta Milan streaming senza Rojadirecta.

La partita di calcio Atalanta Milan in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Streaming video live gratis per gli abbonati con DAZN. La telecronaca in diretta avrà inizio con il fischio d’inizio dell’arbitro che verrà dato alle ore 12:30 di oggi, domenica 22 dicembre 2019. La partita non viene trasmessa in chiaro e nemmeno su Sky.

Dove vedere Atalanta Milan streaming gratis alternativa Rojadirecta.



Le alternative per vedere il match Atalanta Milan online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN (info qui). Oltre alla diretta in tempo reale su Twitter a suon di tweet, c’è anche la radiocronaca live su Radio Rai 1 della diretta streaming di Atalanta Milan.