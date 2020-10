Diretta GIRO: L'ecuadoriano Narvaez vince sulle strade di Pantani.

DIRETTA GIRO – L’ecuadoriano Jhonatan Narváez (Team Ineos Grenadiers) ha vinto in solitaria la dodicesima tappa del 103esimo Giro d’Italia, la Cesenatico-Cesenatico di 204 km. Si tratta del suo primo successo in carriera in un grande giro. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente i compagni di fuga Mark Padun (Bahrain-McLaren) e Simon Clarke (EF Pro Cycling). João Almeida (Deceuninck-Quick-Step) conserva la Maglia Rosa di leader della classifica generale. Domani il Giro entra in Veneto con la 13esima frazione: la Cervia – Monselice di 192 km.

Diretta Giro d’Italia 2020 in streaming oggi giovedì 15 ottobre. Nella 12esima tappa con partenza da Cesenatico (provincia di Forlì-Cesena in Emilia-Romagna), arrivo a Cesenatico, ciclisti dovranno percorrere 204 Km. Scopri dove vedere la Corsa Rosa, giunta alla 103esima edizione, in streaming e tv.

Percorso > Tappa che ricalca nella sua interezza il percorso della Gran Fondo Nove Colli. Fatti salvi i primi e gli ultimi 25 km, gli altri oltre 150 km di percorso non presentano un solo tratto di pianura ne un tratto di riposo. Si affronta un continuo susseguirsi di salite e di discese a volte con pendenze in doppia cifra, su strade di carreggiata spesso ristretta e con manto in certi casi usurato. Per un totale di 204 Km di una frazione che sarà trasmessa, come sempre, in diretta streaming Rai.

Ultimi chilometri > Dai -5 km ai –3 km si corre su strada dalla carreggiata media, prevalentemente rettilinea e raccordata da numerose rotatorie. Ai 2500 m dall’arrivo si scende in curva dal cavalca ferrovia per passare sotto il medesimo in rotatoria a carreggiata ristretta. Ai 1400 m immissione (ultima curva verso sinistra) nel rettilineo finale alcuni due dossi dissuasori di velocità lungo il rettilineo di arrivo, largo 7,5 m su fondo asfaltato. Guarda la mappa con l’altimetria.

Chi ha vinto l’ultima tappa, quella di ieri.

L’ultima tappa, la numero 11 della Corsa Rosa, la Porto Sant’Elpidio – Rimini di 182 Km, è stata vinta dal francese Arnaud Demare (quarto successo di tappa in questa edizione del Giro) il quale dopo l’arrivo ha dichiarato:

“È fantastico, la mia quarta vittoria in questo Giro! Ancora una volta un lavoro immenso dei miei compagni di squadra, prima per chiudere sulla fuga e riprendere Sander Armée, poi per lanciarmi alla perfezione in volata. Non posso che ringraziarli”.

Il portoghese Joao Almeida si è confermato maglia rosa:

“La prima parte della tappa è stata abbastanza tranquilla, poi un finale frenetico con tante squadre che volevano correre davanti. Domani ci aspetta una frazione molto ondulata, ci saranno degli attacchi e noi ci faremo trovare pronti”.

Guarda gli highlights della 11a tappa del Giro d’Italia 2020 con le immagini più belle dove Arnaud Demare (quarto successo di tappa in questa edizione della Corsa Rosa.

Dove vedere la tappa di oggi del Giro d’Italia in diretta tv e live streaming video.

La tappa 12 di oggi giovedì 15 ottobre 2020, la Cesenatico – Cesenatico di 204 Km, in diretta live in chiaro e in tempo reale grazie al servizio online offerto da Rai.

Partenza gara alle ore 11:10 e trasmessa in diretta televisiva su Rai Due ed Eurosport 1. Tutta la copertura Rai del Giro d’Italia si potrà vedere in diretta streaming da pc, tablet e smartphone, con l’applicazione Rai Play (link https://www.raiplay.it/). Per chi è abbonato a Eurosport Player, la piattaforma online del canale, sarà possibile seguire le tappe del Giro d’Italia 2020 anche in streaming da pc, tablet e smartphone.

Guarda la presentazione della tappa odierna: