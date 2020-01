SPAZIO UFO – La durata della passeggiata spaziale degli astronauti, è durata circa 8 ore, di cui nel video è possibile vedere l’UFO per circa 15 secondi. Forse gli astronauti non potevano percepirlo, ma dal centro di controllo se ne sarebbero accorti, poiché l’astronauta che appare sullo schermo è Christina Kock. Forse stiamo affrontando una delle prove più conclusive della presenza del fenomeno UFO nello spazio, e forse questa è una delle prove con più peso che si possono trovare in un video ufficiale.

La Stazione Spaziale Internazionale è un centro di ricerca nell’orbita terrestre, la cui amministrazione è responsabile della cooperazione internazionale. Per alcuni anni, la NASA ha svolto la trasmissione in diretta streaming di alcune attività di astronauti. In questo modo, alcuni testimoni possono osservare questo lavoro spaziale, ma è anche possibile osservare strane anomalie le quali stimolano la formulazione di alcune teorie.

È possibile che si tratti di un oggetto sconosciuto che viaggiava a una distanza indeterminata dalla stazione, in un senso opposto a quello che i satelliti e la ISS viaggiano nello spazio. Forse possiamo affrontare una delle tante anomalie che entrano nella nostra atmosfera e sono fotografate o filmate da persone o militari. L’importanza della qualità con cui l’esterno è filmato e gli ultimi momenti della passeggiata spaziale sono davvero impressionanti.

Sebbene i minuti prima dell’ avvistamento UFO la trasmissione fosse di qualità molto bassa.

Ciò che rende interessante questo avvistamento è che attraverso il video ufficiale è possibile vedere l’impressionante sviluppo della sua presenza e la successiva scomparsa della Stazione Spaziale Internazionale.

Una delle cose che possiamo anche immaginare è se questo oggetto fosse collegato alla stazione spaziale, se un raggio di luce potesse riflettere un cavo, ciò dimostrerebbe una connessione all’esterno della stazione, ma il modo in cui si allontana smantella tutto questo e potremmo trovarci di fronte ulteriori prove.

In molti credono nella possibilità che questo oggetto sconosciuto possa essere un’astronave, sebbene possa anche essere qualcosa di noto che ha a che fare con la Stazione Spaziale. Cosa ne pensi? Guarda il video e vieni a commentare la notizia sulla nostra pagina Facebook Spazio UFO.