Fai crescere il tuo account TikTok

TikTok è ancora relativamente nuovo, anche se pensi alla sua versione precedente Muscial.ly. Ecco perché le persone stanno ancora scoprendo i modi migliori per avere successo su questa piattaforma. Ironia della sorte, uno dei metodi di maggior successo è lavorare con TikTok insieme a un altro social network. Alcuni dei principali influencers su TikTok hanno anche prestazioni eccezionali su YouTube, con compilazioni come “Il meglio di TikTok” – e riescono a sfruttare il sistema pubblicitario istituito da YouTube.

Comprendi il tuo pubblico

Devi iniziare chiedendoti perché le persone vorrebbero seguirti.

TikToker di successo

Cosa offri in più rispetto a migliaia di altri account? È intrattenimento? Sei un buon cantante, musicista, ballerino o cabarettista? I tuoi video ti fanno ridere? Puoi creare video di battute divertenti? Puoi motivare le persone o dare loro preziosi consigli per migliorare la loro vita? O sei semplicemente quello che sincronizza le labbra senza aggiungere alcun valore ai tuoi videoclip

Inoltre, questo ti aiuta a conoscere meglio il tuo pubblico. Non stai realizzando video per te stesso. Né dovresti realizzare un’ampia varietà di video cercando di rendere tutti felici. I TikToker di successo realizzano video che sanno che il loro pubblico ama. D’altra parte, è molto più facile dedicare la tua attenzione a un particolare gruppo di persone piuttosto che creare contenuti casuali. Se hai capito questi punti inziali avrai gettato le basi per creare un account di successo su TikTok.