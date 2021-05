Ultime Notizie » arrivo tappa » Diretta GIRO d’Italia Oggi Ultima Tappa: Crono Senago-Milano Duomo Streaming Rai TV Gratis

Diretta Giro d’Italia 2021 streaming gratis tv. Si conclude oggi domenica 30 maggio la 104esima edizione della Corsa Rosa. con la cronometro individuale di 30,3 Km di lunghezza, con partenza nel centro di Senago e arrivo a Milano in Piazza Duomo. Il primo corridore a partire sarà Riccardo Minali alle 13:45, l’ultimo Egan Bernal alle 16:37. L’ultima frazione del Giro sarà trasmesso in diretta streaming Rai.

Per il terzo anno consecutivo, il Giro d’Italia si conclude con una cronometro: nel 2019 a Verona (l’ecuadoriano Carapaz rosa), nel 2020 a Milano (il londinese Geoghegan Hart rosa). Si percorrono strade ampie fino a Sesto San Giovanni, da dove si procede praticamente sempre diritto fino agli ultimi 2 km che conducono all’arrivo in Piazza Duomo. Piazzale Loreto, corso Buenos Aires, corso Venezia, piazza San Babila, corso Matteotti e poi piazza Duomo. Qui verrà incoronato il vincitore della 104a edizione.

Ultimi chilometri > Ultimi chilometri per viali cittadini larghi nella prima parte e per vie a carreggiata ridotta nelle ultime centinaia di metri con diverse svolte ad angolo retto consecutive a brevi intervalli (100 – 150 m) prima dell’ingresso in Piazza Duomo. Retta di arrivo di 250 m su lastricato larga 6 m.

Altimetria della tappa di oggi Senago-Milano Duomo, 30,3 km (cronometro individuale).



Chi ha vinto la 20a Tappa del Giro d’Italia corsa ieri

La penultima tappa (prima della crono finale) va a Damiano Caruso (sua prima vittoria al Giro), davanti alla Maglia Rosa Egan Bernal, padrone del Giro. Ultimo tappone in altura. Al Gpm del Passo San Bernardino primo Albanese davanti a Visconti. Gran lavoro di Caruso tra i fuggitivi. Il Gpm dello Spluga va a Storer davanti al siciliano e a Bilbao che dà il ritmo. Bernal aiutato da Castroviejo controlla nel gruppo maglia rosa. In testa rimangono Caruso e Bardet (prezioso il lavoro di Bilbao per Caruso). A 2 km dal traguardo molla Bardet e la tappa è dell’azzurro.

Simon Yates ha vinto sul traguardo dell’Alpe di Mera, arrivo in salita della 19a tappa partita da Abbiategrasso e lunga 166 Km, precedendo di 10″ Almeida e di 27″ Egan Bernal (Ineos Grenadiers) che conserva la maglia rosa. Subito dietro Damiano Caruso, che rimane secondo nella generale a 2’29”.

Il vincitore di tappa Damiano Caruso:

“La mia azione con Pello Bilbao non era stata pianificata. A volte le cose migliori accadono per caso. Ci vuole anche un po’ di fortuna e intelligenza tattica per leggere la corsa. Abbiamo reagito immediatamente dopo l’attacco del Team DSM ed è stata la scelta giusta. Ho corso per vincere, come Alberto Bettiol ho voluto dedicare il successo al nostro agente scompasrso l’anno scorso Mauro Battaglini. Questa tappa è anche per la mia famiglia, mia moglie e i miei figli. Domani darò tutto con le energie che sono rimaste e non farò alcun calcolo. Il modo in cui ho corso questo Giro ha cambiato qualcosa dentro di me, credo di aver preso consapevolezza in quello che posso fare. Dopo la tappa di Montalcino ho capito che non avevo nulla da perdere, che potevo provare a dare di più. Da allora è iniziata una nuova sfida per me, sopratutto con me stesso ma devo ringraziare tutta la squadra per quanto fatto in questi giorni. Senza di loro non sarei in questa posizione”.

La Maglia Rosa Egan Bernal:

“Oggi ho vissuto il momento più complicato di questo Giro sul San Bernardino, quando Damiano Caruso ha attacato. Sono felice per lui. È arrivato al Giro come gregario e sta correndo da leader. Finora ha fatto un Giro perfetto. Sarebbe bello essere con lui sul podio di Milano… ma spero di essere io al primo posto e lui al secondo! Ci aspetta una cronometro di 30 km, una prova che non rientra tra le mie specialità. Non importa se vinco per due minuti o solo per un secondo. La cosa più importante è avere il mio nome inciso sul Trofeo Senza Fine”.

LIVE! Dove vedere l’ultima Tappa del Giro d’Italia Streaming Video e Diretta TV



La tappa di oggi domenica 30 maggio 2021, ultima frazione del Giro, la cronometro individuale Senago-Milano Duomo di 30,3 Km, in diretta live in chiaro e in tempo reale grazie al servizio online offerto da Rai.

Partenza gara trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 ed Eurosport. Tutta la copertura Rai del Giro d’Italia si potrà vedere in diretta streaming da pc, tablet e smartphone, con l’applicazione Rai Play (link www.raiplay.it). Per chi è abbonato a Eurosport Player, la piattaforma online del canale, sarà possibile seguire le tappe del Giro d’Italia 2021 anche in streaming da pc, tablet e smartphone.