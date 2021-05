Ultime Notizie » Alberto Bettiol » Diretta GIRO d’Italia Oggi 19a Tappa: Arrivo in Salita Alpe di Mera (Valsesia) su Rai TV Streaming Gratis | Ciclismo

Diretta Giro d’Italia 2021 streaming gratis tv. Si corre oggi venerdì 28 maggio la 19a tappa della 104esima edizione della Corsa Rosa: partenza Abbiategrasso, arrivo in salita Alpe di Mera (Valsesia). Per un totale di 166 Km di una frazione che sarà trasmessa in diretta streaming Rai.

Tappa di montagna con salite intervallate da lunghi tratti in falsopiano. Si percorre la pianura attorno al Ticino fino ai piedi del Mottarone. La strada si restringe e raggiunta Armeno la corsa svolta verso Gignese per portarsi sulla costa del Lago Maggiore a Stresa. Si prosegue costeggiando il Lago e si raggiungono quindi Gravellona Toce e Omegna per scalare il Passo della Colma. Dopo Varallo lungo fondovalle salire fino a Scopello dove inizia la salita conclusiva.

Ultimi chilometri > Salita finale di quasi 10 km con pendenze sempre attorno al 9/10 % e punte massime del 14%. Carreggiata abbastanza larga caratterizzata da numerosi tornanti. Rettilineo dia rrivo su asfalto.

Altimetria della tappa di oggi Abbiategrasso-Alpe di Mera (Valsesia), 166 Km



Chi ha vinto la 18a Tappa del Giro d’Italia corsa ieri

Sul traguardo di Stradella, arrivo della 18esima tappa della Corsa Rosa, si impone in solitaria Alberto Bettiol davanti a Consonni e Roche. Nessun cambiamento in classifica generale dove Egan Bernal (Ineos Grenadiers) continua in Maglia Rosa davanti a Damiano Caruso (Bahrain Victorious) a 2’21” di distanza. Bernal diventa il primo atleta colombiano con 10 maglie Rosa in carriera: lascia Nairo Quintana a quota 9. Con una media di 44,040 km/h è stata la tappa in linea più veloce di questa edizione del Giro d’Italia.

Il vincitore di tappa Alberto Bettiol:

“Avere vinto il Giro delle Fiandre mi ha cambiato la vita. Volevo tornare al Giro e vincere in questa che è la mia corsa di casa. Oggi avevo un’opportunità unica. C’erano molti amici in fuga ma non ho parlato molto con loro, sono rimasto sempre concentrato. Sapevo di andare più forte di Cavagna in salita ma dovevo batterlo mentalmente scattandogli in faccia una volta ripreso. Nella terza settimana di un grande giro siamo tutti molto stanchi quindi l’aspetto mentale fa la differenza. In questo anno e mezzo ho imparato che il ciclismo richiede umiltà. Questo sport ti insegna a perdere più che a vincere. Sul traguardo ho voluto ricordare il mio ex-manager Mauro Battaglini, venuto a mancare l’anno scorso e le famiglie coinvolte dal terribile incidende della funivia del Mottarone”.

La Maglia Rosa Egan Bernal:

“Spero di essermi ripreso dal momento di difficoltà che ho avuto ieri anche se è difficile dirlo con sicurezza. Oggi siamo partiti a tutta e sono stato sempre a routa dei miei compagni di squadra. In ogni caso mi sono sentito molto meglio di ieri. È speciale sapere di essere il colombiano che ha vestito per più giorni la Maglia Rosa ma la cosa più importante per me sarà indossarla sul podio di Milano. Non posso dire di essere super fiducioso di riuscirci perché negli ultimi anni abbiamo visto come nelle ultime tappe possa succedere veramente di tutto. Conosco la salita di domani. Mi aspetto di trovare dei tifosi perchè sono cresciuto ciclisticamente in Piemonte. Sarà una bella tappa. Voglio fare bene”.

LIVE! Dove vedere la Tappa di oggi del Giro d’Italia Streaming Video e Diretta TV



La tappa di oggi venerdì 28 maggio 2021, la frazione 19 del Giro (3 tappe al termine), la Abbiategrasso-Alpe di Mera (Valsesia) di 166 km, in diretta live in chiaro e in tempo reale grazie al servizio online offerto da Rai.

Partenza gara trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 ed Eurosport. Tutta la copertura Rai del Giro d’Italia si potrà vedere in diretta streaming da pc, tablet e smartphone, con l’applicazione Rai Play (link www.raiplay.it). Per chi è abbonato a Eurosport Player, la piattaforma online del canale, sarà possibile seguire le tappe del Giro d’Italia 2021 anche in streaming da pc, tablet e smartphone.