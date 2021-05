Ultime Notizie » Bufala » Vaccini COVID ci rendono magnetici? Scoperta la Bufala

Alicia Verónica Rubio Calle, deputata Vox all’Assemblea di Madrid, ha suscitato scalpore su Twitter dopo aver diffuso una delle ultime bufale sui vaccini contro il coronavirus: che provocano magnetismo e trasformano la persona che li riceve in una forma di calamita. La parlamentare, nota per aver sostenuto le lezioni di cucito nelle scuole invece del femminismo e per la sua preoccupazione per il “terrorismo lesbico”, ha condiviso quasi trenta video di persone diverse a cui sono attaccati tutti i tipi di oggetti metallici.

Tengo bastantes vídeos de vacunados con imantación en el lugar de la vacuna.

Me gustaría que me dijeran si esto está sucediendo, o no.

Y, si es así ¿por qué sucede?

Si no es así, ¿por qué se han confabulado tantos ciudadanos en contar este cuento?

Va uno. pic.twitter.com/yivVgNsTFM — Alicia V. Rubio Calle (@AliciaVRubio) May 27, 2021

“Ho parecchi video di vaccinati con magnetizzazione nel punto dove è stata eseguita la vaccinazione. Vorrei che mi dicessi se questo sta accadendo o no”, ha scritto la politica, prima di chiedere:” E, in tal caso, perché sta accadendo? In caso contrario, perché così tanti cittadini hanno cospirato per raccontare questa storia?”

Come previsto, la sua pubblicazione ha generato un’ondata di scherno da parte degli utenti. “A Mia zia Enriqueta si attaccata una Ford Escort e non c’è modo di staccargliela. Adesso dorme in garage”, si legge in uno dei tweet umoristici.

“I miei suoceri hanno già preso la seconda dose e sono abbracciato a loro twittando dal chip 5G che gli hanno iniettato”, scrive un utente di Internet, mentre un altro scherza dicendo che ora usa suo padre “per portare fargli portare tutte le posate allo stesso tempo”, per risparmiare tempo.

“Questo è molto spaventoso, mia madre è stata vaccinata e non può andare in cucina, non appena entra tutti i magneti nel frigorifero saltano fuori e si attaccano a lei.

Perché non è vero?

Abbiamo colto l’occasione per attacarle un Post-it con la lista della spesa”, affermano un’altra pubblicazione.

I portali maldita.es e snopes.com, specializzati nella verifica di bufale online e fake news, hanno smantellato la bufala. “È completamente falso. Ovviamente non hanno metalli pesanti o componenti magnetici”, ha affermato Jaime Jesús Pérez, membro dell’Associazione spagnola di vaccinazione. Sulla stessa linea, il fisico Alberto Nájera suggerisce che il presunto effetto può essere momentaneo e prodotto grazie “all’umidità della pelle o all’esercizio di una piccola pressione”.

D’altra parte, il chimico Fernando Herranz sottolinea che “per ottenere un’attrazione come quella che, presumibilmente, quelle immagini mostrano, sarebbe necessaria una quantità abbastanza grande di materiale magnetico sotto la pelle, più di quello che ti iniettano dal vaccino stesso”.

Sulla stessa linea, Al Edwards, professore associato di tecnologia biomedica presso l’Università di Reading (Regno Unito), sostiene che “non c’è nulla di magnetico nei vaccini” e che “la maggior parte di ciò che viene iniettato è acqua con alcuni sali, per rendere l’iniezione meno dolorosa e una quantità assolutamente minima di vaccino”.

Reuters nel 2011 ha pubblicato la fotografia utilizzata in questo articolo come foto di copertina. Mostra la forza di un magnete che solleva la pelle di qualcuno che aveva un oggetto metallico al suo interno. Il dottor Robert Brodell, che all’epoca era coautore di uno studio che esplorava la questione, ha descritto l’immagine come la pelle che crea una “tenda” verso l’alto verso il magnete.