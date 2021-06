Ultime Notizie » Diretta Formula 1 » GP Baku Streaming F1 Diretta TV: dove vedere la Ferrari, oggi qualifiche pole e griglia di partenza

Diretta Formula 1 2021: GP Baku Streaming Live Azerbaigian. Sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1 stagione 2021 , con il Gran Premio di Baku in diretta streaming sui canali digitali di Sky Sport F1 HD. Dopo l’ottimo fine settimana a Montecarlo la Ferrari si conferma nelle posizioni di vertice nelle prove libere del venerdì grazie al terzo tempo ottenuto da Sainz e al quarto di Leclerc.

Dove Vedere GP Baku F1 2021 streaming gratis e diretta tv

L’intero weekend del Azerbaigian Gp di Formula 1 sarà trasmesso in tv in esclusiva sulla piattaforma pay-per-view di Sky.

Sabato 5 giugno: ultime prove libere e qualifiche (pole e griglia)



In diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207) e su Sky Sport Uno (canale 201), anche in 4K HDR, grazie a Sky Q, per vivere lacon immagini ancora più definite e garantire la migliore qualità di visione in assoluto. Ecco di seguito il programma con tutti gli orari.

Ore 11:00 Prove libere 3 F1. Ore 14 Qualifiche (Differita su TV8 dalle 18:30).

Domenica 6 giugno: partenza gara, replica e sintesi

Partenza GP Baku alle ore 14 italiane in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e su Sky Sport Uno (canale 201). Differita su TV8 dalle 19:30. Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e a pagamento per tutti con Now TV.