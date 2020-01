Dove vedere le partite di calcio in tv Juventus-Udinese, Milan-SPAL, Fiorentina-Atalanta e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

15:00 Diretta Fiorentina-Atalanta (Coppa Italia) – RAI Due.

Arbitro Manganiello. Si incrociano negli ottavi di finale Fiorentina e Atalanta. I bergamaschi, finalisti lo scorso anno e sconfitti dalla Lazio col punteggio di 2-0, fanno oggi il loro ingresso nella competizione, mentre i toscani hanno già giocato due partite dell’edizione in corso sconfiggendo prima il Monza per 3-1 e poi a livello di sedicesimi di finale il Cittadella per 2-0 grazie alla doppietta di Benassi. Chi vince giocherà contro l’Inter, vincente 4-1 ieri sera contro il Cagliari.

Diretta Fiorentina Atalanta in chiaro sui canali digitali di Rai Due. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Rai Play, raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:00 Diretta Milan-SPAL (Coppa Italia) – RAI Due.

Arbitro Ghersini. Milan e SPAL si giocano quest’oggi l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, nel corso di una stagione che fino a questo momento ha regalato amare soddisfazioni ai tifosi di entrambe le compagini. I rossoneri fanno il loro esordio questa sera e partono per incrementare il proprio bottino di sole 5 coppe Italia vinte nella propria storia, mentre la SPAL finora ha superato dapprima la Feralpisalò per 3-1 e poi il Lecce col roboante punteggio di 5-1.

Diretta Milan SPAL in chiaro sui canali digitali di Rai Due. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Rai Play, raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:45 Diretta Juventus-Udinese (Coppa Italia) – RAI Uno.

Arbitro Aureliano. La Juventus campione d’Italia in carica fa il suo esordio nella Coppa Italia 2019/2020 nella partita casalinga contro l’Udinese, che vale l’accesso ai quarti di finale della competizione.

I bianconeri hanno già vinto 13 volte il trofeo, quattro volte consecutivamente tra il 2015 ed il 2018. I friulani, dal canto loro, per arrivare a Torino a giocarsi la qualificazione con la Juve hanno dovuto sconfiggere il Sudtirol 3-1 nel mese di agosto ed il Bologna con un rotondo 4-0 a dicembre scorso.

Diretta Juventus Udinese in chiaro sui canali digitali di Rai Uno. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Rai Play, raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:45 Manchester United-Wolverhampton (FA Cup) – DAZN.

21:00 Monaco-PSG (Ligue 1) – DAZN.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming ufficiale da vedere in diretta: da Parma-Roma a Lecce-Inter.

Tra le partite da vedere domani giovedì 16 gennaio 2020, evidenziamo l’ultimo ottavo di finale di finale di Coppa Italia: Parma-Roma delle 21:15. Nel fine settimana, poi, la 20a giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno, con in evidenza Lazio-Sampdoria di sabato 18 gennaio alle 15 e Napoli-Fiorentina dello stesso giorno alle 20:45. Domenica 19 gennaio scenderanno in campo Lecce-Inter alle 15 e Juve-Parma alle 20:45, Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.