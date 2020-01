Quanto è importante la Pensione Oggi? Per molte famiglie è unica fonte di reddito

“Se una libera società non può aiutare i molti che sono poveri, non dovrebbe salvare i pochi che sono ricchi“, recitava una frase celebre del 35º presidente degli Stati Uniti d’America, John Fitzgerald Kennedy. In queste ore l’Istat ha diffuso alcuni dati interessanti sulla famiglia italiana, evidenziando che per “quasi 7,4 milioni famiglie con pensionati i trasferimenti pensionistici rappresentano più dei 3/4 del reddito familiare disponibile e nel 21,9% dei casi le prestazioni ai pensionati sono l’unica fonte monetaria di reddito“.

In base all’analisi dei dati dell’anno 2017, l’Istat evidenza anche che “la presenza di un pensionato all’interno di nuclei familiari vulnerabili (genitori soli o famiglie in altra tipologia) consente quasi di dimezzare l’esposizione al rischio di povertà“.