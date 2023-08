Ultime Notizie » allenatore » Luciano Spalletti è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale italiana

NAZIONALE – Luciano Spalletti è stato nominato nuovo Allenatore della Nazionale Italiana di calcio maschile. Assumerà il ruolo a partire dal 1° settembre 2023 e la presentazione ufficiale si terrà durante il raduno degli Azzurri a settembre. Spalletti diventerà il 53° Commissario Tecnico nella storia della nazionale e sembra aver firmato un contratto fino al 2026.

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha accolto con entusiasmo la nomina, affermando che l’esperienza e la competenza di Spalletti saranno cruciali per le sfide future dell’Italia. Oltre alla clausola di ADL di 2,5 milioni di euro, per l’ex allenatore del Napoli sarebbe pronto un contratto da 3 milioni di euro a stagione per tre anni, ovvero fino ai prossimi Mondiali. Il tecnico campione d’Europa in carica, Roberto Mancini, aveva un accordo da 4 milioni a stagione con la FIGC. Nelle prossime ore i dettagli dell’operazione.