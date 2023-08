Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio TV: Napoli-Augsburg Streaming, Tolosa-Roma Gratis, dove vedere Partite Oggi. Stasera Girona-Lazio

Dove vedere in tv le partite di calcio oggi domenica 6 agosto 2023. Si giocano Napoli-Augsburg, Tolosa-Roma, Girona-Lazio: continuano le partite amichevoli di preparazione alla nuova stagione calcistica. Grande attesa anche per Arsenal-Manchester City (Community Shield). Di seguito orario d’inizio, ultime notizie formazioni, canale tv, e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

14:00 Nizza-Fiorentina (Amichevole) – Dazn

15:00 Shakhtar-Tottenham (Amichevole) – Bobo Tv

17:00 Arsenal-Manchester City (Community Shield) – Dazn

17:00 Newcastle-Villarreal (Amichevole) – Dazn

18:30 Diretta Napoli-Augsburg Streaming (Amichevole) – Sky Sport Ppv (Canale 251)

Il Napoli sta disputando amichevoli estive prima dell’inizio della Serie A. Hanno ancora due partite contro l’Apollon e l’Augsburg. Il tecnico dovrà fare delle scelte tattiche per via degli infortuni di alcuni giocatori. Il mercato del Napoli non ha ancora portato a un sostituto per Kim e a un nuovo centrocampista. La squadra è tra le favorite per il titolo, ma dovrà competere con altre squadre come Juventus, Milan, Roma, Inter, Atalanta e Lazio. Rudi Garcia sarà chiamato a fare un buon lavoro come allenatore nella prossima stagione.

19:30 Diretta Tolosa-Roma Streaming (Amichevole) – Dazn

La Roma di Mourinho si prepara per il suo ultimo test amichevole prima dell’inizio del campionato.

20:00 Diretta Girona-Lazio Streaming (Amichevole) – Lazio Style Channel (Ppv)

La squadra giallorossa affronterà il Tolosa in trasferta al Municipal. L’obiettivo per i giallorossi è quello di accumulare minuti di gioco per arrivare pronti all’esordio contro la Salernitana. La partita sarà trasmessa su DAZN, permettendo ai tifosi di seguire l’incontro.

Dopo aver perso contro l’Aston Villa, la Lazio si prepara per un’altra partita amichevole contro il Girona. Il Girona ha già giocato contro il Napoli e ha perso ai rigori. Questa sarà la sesta partita di prova per la Lazio nella preparazione pre-stagione.

21:00 Cadice-Lecce (Amichevole) – Sportitalia

21:00 San Paolo-Atletico Mineiro (Brasileirão) – Onefootball e Mola

23:30 Cruzeiro-Botafogo (Brasileirão) – Onefootball

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

