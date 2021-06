Ultime Notizie » Calcio Oggi Sky » Croazia-Scozia Streaming Diretta TV, dove vederla Gratis

Dove vedere Croazia Scozia Streaming live e diretta Sky tv. Ultimo round anche per il Gruppo D degli Europei di calcio Euro 2020. Croazia e Scozia si giocano il passaggio agli ottavi di finale: entrambe le squadre sono hanno un punto in classifica. La sfida da dentro o fuori per Dalic e Clarke si svolge all’Hampden Park di Glasgow oggi martedì 22 giugno alle ore 21:00 italiane in contemporanea a Repubblica Ceca-Inghilterra trasmessa in chiaro dalla Rai.

Classifica dopo 2 partite: Repubblica Ceca 4 punti, Inghilterra 4, Croazia 1, Scozia 1. La Croazia si qualifica con una vittoria e può ancora superare la Repubblica Ceca al secondo posto per differenza reti. La Scozia si qualifica con una vittoria e può superare l’Inghilterra al secondo posto per differenza reti. E’ la prima agli Europei fra le due Nazionali.

Croazia Scozia formazioni che vedremo in campo



Croazia (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Rebic, Perisic.

Ct: Dalic. A disposizione in panchina: Kalinic, Sluga, Badelj, Vlasic, Lovren, Brekalo, Skoric, Pasalic, Ivanusec, Bradaric, Budimir, Petkovic.

Scozia (3-5-2): Marshall; McTominay, Hanley, Tierney; O’Donnell, McGinn, Armstrong, McGregor, Robertson; Dykes, Adams. Ct: Clarke. A disposizione in panchina: Gordon, McLaughlin, Gallagher, Cooper, Forrest, Mckenna, Fraser, Nisbet, Patterson, Hendry, Fleck, Christie.

Arbitro: Rapallini (Argentina). Guardalinee: Belatti e Bonfa (Argentina). Quarto Uomo: Frankowski (Polonia). VAR: Hernandez (Spagna). AVAR: Sanchez, Prieto e Munuera (Spagna).

Dove vedere Croazia Scozia streaming gratis: diretta tv Sky Sport



La diretta tv di Croazia Scozia viene trasmessa su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite e internet). Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti con NOW.