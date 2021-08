Ultime Notizie » Calciomercato Juve » Clamoroso! CR7 Cristiano Ronaldo lascia la Juventus

Cristiano Ronaldo lascerà quasi sicuramente la Juventus nelle prossime ore. L’attaccante portoghese, come annunciato dal giornalista Fabrizio Romano di Sky Sport, ha informato il club che non vestirà più i colori della Vecchia Signora. Un rumor che è finito per diventare realtà dopo lo scorso fine settimana, quando la Juventus ha fatto iniziare Ronaldo dalla nella prima partita di Serie A (Udinese-Juve 2-2) e ha lanciato tutti gli allarmi. Nonostante dal club stesso, sia Allegri che Nedved ne abbiano assicurato la continuità, negli ultimi giorni è cambiato tutto.

Ora la Juventus è in attesa di un’offerta che soffisfi le aspettative. Si parla di una cifra vicina ai 30/25 milioni di euro per liberare il portoghese, il cui contratto attuale scade nel 2022, e lo stesso giornalista di Sky Italia assicura che la migliore opzione resta il Manchester City.

Cosa succede in Casa Juve dopo l’addio di Cristiano Ronaldo

Jorge Mendes ha lavorato per le ultime 24 ore per chiudere il contratto del portoghese con la squadra guidata da Pep Guardiola, che dopo non essere riuscito a ingaggiare Harry Kane ha concentrato i suoi sforzi sul raggiungimento della firma del cannoniere desiderato.

L’addio di Cristiano Ronaldo impone alla Juventus di cercare in fretta un sostituto. Secondo Sky le probabili piste sono Gabriel Jesus (Guardiola lo vuole con sé al City) e Icardi (l’argentino ex Inter vuole rimanere al PSG). Più concrete le strade che portano a Moise Kean e a Gianluca Scamacca.