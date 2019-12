CR7 Airlines :) Il portoghese, grazie al suo sensazionale colpo di testa che ha regalato la vittoria alla Juventus in casa della Sampdoria, ha raggiunto un’altezza di 2,56 metri nel momento di toccare palla, rimanendo sospeso nell’aria per un secondo. Dopo questa impresa, il calciatore portoghese CR7 Cristiano Ronaldo ha pubblicato un paio dei suoi video questa settimana insegnando al tennista serbo Novak Djokovic come ottenere un salto sensazionale come questo.

In vacanza a Dubai con la fidanzata Georgina e il resto della famiglia, Cristiano Ronaldo si tiene in forma allenandosi con un amico speciale,

Teaching @DjokerNole how to jump!!😅🤪💪🏽 Was a pleasure to see you and train with you my friend!! pic.twitter.com/GgMr9rAUEf

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 27, 2019