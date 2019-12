Sampdoria Juventus diretta streaming sui canali digitali. Partita di calcio che inizia alle 18:55 di oggi ed è valida come primo anticipo della 17a giornata di Serie A 2019-2020. Vediamo di seguito le ultime notizie sul match e in particolare dove guardare la partita in tv con le possibili alternative per vedere Sampdoria Juventus streaming.

La sfida di Marassi tra Sampdoria e Juventus apre la 17esima giornata di Serie A. I blucerchiati vengono dal derby vinto ai danni del Genoa grazie al gol di Gabbiadini e cercano i 3 punti per guadagnare terreno dalla zona retrocessione. I bianconeri, dal canto loro, dopo il successo ai danni dell’Udinese ed il contemporaneo stop dell’Inter a Firenze hanno raggiunto proprio i nerazzurri in vetta alla classifica, posizione che vogliono mantenere vincendo la sfida in programma questa sera.

Sampdoria Juventus streaming live: le ultime notizie sulle formazioni.

Le ultime in casa su Sampdoria Juventus ci dicono che Ranieri recupera Ekdal per la panchina oltre a Jankto. Squalificato Vieira, avanza Depaoli. In attacco Gabbadini dall’inizio. In casa Juve, Szczesny non ce la fa a recuperare e non è stato convocato: gioca Buffon. In vista della Supercoppa rientrano De Ligt, Alex Sandro e Cuadrado. Chance per Bernardeschi, anche se il tridente resta un’opzione più che seria visto anche la prima parte della partita contro l’Udinese.

Le probabili formazioni di Sampdoria Juventus:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Murillo, Colley, Ferrari, Murru; De Paoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore Ranieri. Indisponibili: Bereszynski, Bertolacci, Barreto, Bonazzoli. Squalificati: Vieira.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Indisponibili: Khedira, Chiellini. Squalificati: Bentancur.

Arbitro: Rocchi di Firenze.

Sampdoria Juventus Streaming Online: dove vedere Diretta Live Tv gratis.



Sampdoria Juventus in diretta tv a partire dalle ore 18:55 di oggi mercoledì 18 dicembre 2019 sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Match fruibile in video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go, tra i servizi on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi cellulari, smartphone, tablet e pc. Sampdoria Juventus non viene trasmessa in chiaro.

Diretta Sampdoria Juventus, le cose da sapere sulla partita.

L’ultimo incontro di Serie A tra Juventus e Sampdoria è terminato 2-0 per i liguri. I Bianconeri non restano due gare di fila senza segnare contro i blucerchiati dalla stagione 1995/96. La Sampdoria ha vinto le ultime due gare interne di Serie A contro la Juventus: non arriva a tre di fila in casa contro i bianconeri dalla fine degli anni ’50 (1959). La Sampdoria ha trovato il successo per 1-0 nell’ultimo turno di campionato in occasione del Derby della Lanterna: i blucerchiati non registrano due successi consecutivi in Serie A mantenendo la porta inviolata da settembre 2018.

Nell’era dei tre punti a vittoria, solo una volta i blucerchiati avevano collezionato 15 o meno punti dopo la prime 16 partite stagionali di Serie A: nel 1998/99 (15 punti anche in quel caso), torneo terminato con la retrocessione.

La Juventus è imbattuta nelle ultime 13 partite di Serie A disputate di mercoledì (11V, 2N) ed ha mantenuto la porta inviolata in otto di queste sfide (sei reti incassate in totale nel parziale). Nessuna squadra ha perso meno punti da situazione di vantaggio rispetto alla Sampdoria in questo campionato (tre), mentre solo l’Atalanta (11) ne ha guadagnati di più della Juventus (10) una volta andata sotto nel punteggio.

La prossima sarà la vittoria numero 100 per Maurizio Sarri in Serie A – arrivasse in questa gara, sarebbe nella sua partita numero 169, tra gli allenatori che hanno esordito nel massimo campionato dal 1994/95 in avanti nessuno è riuscito a raggiungere questo traguardo prima delle 185 (Carlo Ancelotti).

La Sampdoria è l’ottava squadra allenata da Claudio Ranieri in Serie A: solo con la Roma (56%) ha registrato una percentuale di successi più alta che con la Juventus (53%), mentre solo con il Cagliari (18%) ha fatto peggio che con i blucerchiati (33% finora). Emil Audero ha esordito in Serie A nella stagione 2016/17 proprio con la maglia della Juventus. L’estremo difensore della Sampdoria ha registrato quattro clean sheet dall’arrivo di Ranieri: più di qualsiasi altro portiere in Serie A nel periodo.

L’attaccante della Juventus CR7 Cristiano Ronaldo – nove reti nel campionato in corso – potrebbe andare in doppia cifra di reti per la 14a stagione consecutiva nei top-5 campionati europei: solo Lionel Messi ci è riuscito nel periodo. Gianluigi Buffon (646 gare in Serie A) è a una sola partita dall’eguagliare Paolo Maldini (647) come primatista di presenze nel massimo campionato (per entrambi non vengono considerati gli spareggi).

Come guardare Sampdoria Juventus streaming gratis senza Rojadirecta.



Le alternative per vedere il match Sampdoria Juventus online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui).

Oltre alla diretta in tempo reale su Twitter a suon di tweet, c’è anche la radiocronaca live su Radio Rai 1 della diretta streaming di Sampdoria Juventus.