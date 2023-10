Ultime Notizie » CR7 Cristiano Ronaldo » CR7 diventa CR200, un altro record con doppietta nel Portogallo

Durante la partita contro la Slovacchia per le Qualificazione a Euro 2024, il Portogallo ha celebrato le 200 presenze di Cristiano Ronaldo con la Nazionale. Ronaldo è stato premiato e un pannello con la scritta “CR 200” è stato esposto in suo onore. La madre di Ronaldo era presente in tribuna ed è stata commossa. Ronaldo ha segnato un rigore nel primo tempo e una doppietta nella seconda metà della partita.

Cristiano Ronaldo vs Slovakia 2023 (Home)pic.twitter.com/R0B7CwMZhL — Huz (@huzcw7l) October 13, 2023

È diventato il primo giocatore nella storia a qualificarsi per la sesta volta ad un Campionato Europeo. La partita è terminata 3-2 e per il Portogallo è stata la settima vittoria su 7 partite giocate in questo girone di qualificazione.