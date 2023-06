Ultime Notizie » CR7 Cristiano Ronaldo » CR7 Cristiano Ronaldo entra nel Guinness dei Primati con il suo Portogallo

Cristiano Ronaldo continua a battere record con la sua nazionale. Durante le partite di qualificazione ad Euro 2024 con il Portogallo, CR7 diventa il primo giocatore nella storia a raggiungere le 200 presenze con la nazionale maggiore.

20 anni dopo il suo debutto in Nazionale

Questo traguardo è stato raggiunto durante la partita contro l’Islanda, quasi 20 anni dopo il suo debutto nel team portoghese.

Record su Record di CR7

Prima dell’inizio del match, Ronaldo è stato premiato con una maglia commemorativa e una targa per i suoi cinque Palloni d’oro, allo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavik.

Cristiano Ronaldo detiene già il primato di gol segnati in nazionale (un totale di 122 al momento) durante i suoi vent’anni di permanenza in Portogallo, caratterizzati dalla sua vittoria all’Europeo del 2016 e da momenti di dispiacere come l’eliminazione ai quarti di finale del Mondiale dello scorso anno.