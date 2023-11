Ultime Notizie » CR7 Cristiano Ronaldo » Allenatore del Portogallo si arrende davanti a Cristiano Ronaldo

La nazionale portoghese, guidata da Roberto Martínez e Cristiano Ronaldo, sta vivendo uno dei suoi migliori momenti calcistici degli ultimi anni. Dopo aver battuto l’Islanda 2-0, la squadra portoghese ha chiuso una fase di qualificazione ai prossimi Europei perfetta: ricca di punti (30) e di vittorie (10).

Nazionale portoghese: Cristiano Ronaldo guida la squadra verso il successo

L’allenatore spagnolo, dopo la partita contro la squadra islandese, ha commentato la buona sintonia che esiste nella squadra portoghese e, soprattutto, si è arreso davanti alla sua grande stella, CR7 Cristiano Ronaldo: “È difficile per me spiegare come possa

un giocatore che ha 38 anni e vanta più presenze di qualsiasi altro giocatore al mondo,“.

Allo stesso modo, Roberto Martínez ritiene che la forza che Cristiano porta nello spogliatoio contagia, in senso positivo, gli altri giocatori ed è uno dei principali “colpevoli” del successo della sua nuova squadra. “Un giocatore che cerca sempre di essere nella posizione corretta, a cui piace segnare, ma che ha molta disciplina collettiva. È un esempio e un calciatore fantastico“, ha riconosciuto l’allenatore nato a Balaguer, in Catalogna.