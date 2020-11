CINEMA – L’attore Bert Belasco, noto per la sua apparizione in diverse serie televisive, tra cui Dr. House e Let’s Stay Together, è morto all’età di 38 anni. Il suo corpo è stato ritrovato in una stanza d’albergo nello stato della Virginia (USA). Belasco era in quarantena nel luogo in cui si trovava nella città di Richmond, mentre si preparava per un nuovo ruolo.

Al momento, le cause della sua morte non sono ancora chiare, ma è stato riferito che il corpo era disteso sul letto e c’erano macchie di sangue.

I parenti attendono i risultati dell’autopsia, sebbene la Polizia abbia dichiarato che in linea di principio non è stata trovata alcuna prova di un crimine. Il padre dell’attore crede che suo figlio sia morto di aneurisma. All’inizio Belasco si dedicava al teatro e nel 2007 ha iniziato ad apparire in programmi televisivi che lo hanno reso famoso.