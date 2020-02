Cosa significa download non riuscito su WhatsApp

L’applicazione WhatsApp è una messaggistica istantanea ampiamente utilizzata in tutto il mondo. Recentemente è stato annunciato che oltre 2 miliardi di utenti utilizzano questa meravigliosa app che ha cambiato usi e costumi della popolazione mondiale.

WhatsApp offre ai suoi utenti di scambiare immagini, video, caricare stati in modo che i contatti aggiunti all’elenco possano osservarli, inserire foto del profilo, effettuare videochiamate, inviare adesivi e il più utilizzato da tutti gli emoji.

Tuttavia, come qualsiasi altra applicazione, anche WhatsApp ha difetti, che gli utenti non possono risolvere a meno che non ci sia un trucco per farlo. Tale è il caso del messaggio che viene visualizzato quando l’utente desidera inviare foto o video, “Download non riuscito“, “Impossibile scaricare il download“, “Riprovare più tardi“.

Questo tipo di errore Whatsapp, che non consente agli utenti di inviare foto, video o utenti, si verifica anche quando inviano loro questo tipo di file, consentendo solo la lettura di messaggi di testo.

Tuttavia, l’azienda si concentra sempre sulla ricerca delle misure di soluzione perchè gli utenti possano utilizzarlo senza problemi.

La prima cosa che l’utente dovrebbe fare è andare su Impostazioni (verificare di avere una connessione e che sia attivata), quindi Applicazioni e cercare WhatsApp e Archiviazione.

Si aprirà la schermata in cui si avrà l’opzione per cancellare la cache e cancellare i dati: è necessario deselezionare entrambe le opzioni. L’utente non dovrebbe preoccuparsi, quindi i dati non verranno cancellati completamente poiché sono memorizzati nella memoria del telefono. Se per qualche motivo non funziona, dovresti andare sul Play Store e scaricare un’applicazione, una delle quali è Ccleaner.

Indubbiamente, gli utenti devono essere pazienti in modo che l’app cerchi la soluzione a questo problema, perché in realtà l’azienda è quella che deve eseguire questo tipo di azioni. WhatsApp è il più utilizzato dalle persone come mezzo di comunicazione rapida attrvaerso il quale è possibile contattare qualsiasi tipo di persona, dal famigliare, all’amico o al tuo amato.